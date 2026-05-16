Un ambiente de tregua congela las tensiones en los altos estamentos judiciales de Baleares

Las tensiones internas que se viven desde hace al menos un año en la Audiencia de Palma y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) han desembocado en una fase de congelación tras las múltiples informaciones publicadas sobre las guerras intestinas judiciales por OKBALEARES.

Las filtraciones han sido la comidilla en los despachos de las altas esferas judiciales y la situación ha desencadenado dos consecuencias muy claras: nadie se fia de nadie y, por si acaso, mejor guardar temporalmente en el cajón todos los movimientos de presión internos de los últimos tiempos.

Prueba de esto último es que muchas instrucciones, por ejemplo, del presidente de la Audiencia de Palma, Gabriel Oliver Koppen, a los jefes de sala ya no se aceptan en modo verbal. Se ha disparado el uso del mecanismo «lo quiero por escrito» o «te respondo por escrito». Una situación nueva que algunas fuentes del alto mando judicial de Baleares interpretan como un síntoma de «debilidad de Gabriel Oliver Koppen».

Este digital ha podido saber también que tras el huracán provocado por el informe de la jefa del servicio de inspección tras su visita de tres días a Baleares el pasado mes de febrero, María Dolores Hernández Rueda, está informada al minuto de órdenes, instrucciones, obediencias y desobediencias en el TSJIB y en la Audiencia de Palma. Nadie se fía de nadie.

Hernández Rueda firmaba la auditoría que ponía al descubierto con datos concretos el mal funcionamiento de la Justicia en Baleares. En sus conclusiones se afirmaba que había causas penales que no han tenido ninguna actividad en 10 años o que ya se están señalando juicios también penales para el año 2030, entre otros escándalos. Asuntos de los que informó en primicia OKBALEARES.

A todo esto, hay expectación por conocer las medidas de las que habló el pasado 22 de abril el presidente del TSJB, Carlos Gómez, para mejorar el rendimiento de la máquina averiada y desfasada que es el estamento máximo judicial de Baleares. No suelta prenda y aún no se han concretado dichas medidas por lo que todo sigue igual.