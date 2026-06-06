El pensamiento del Papa León XIV sobre la ciencia: «La ciencia y la fe tienen la responsabilidad de cuidar el planeta y sus personas»

La relación entre ciencia y fe volvió a ocupar un lugar central en el discurso del Papa León XIV, quien destacó que ambas tienen una responsabilidad compartida frente a los problemas que afectan al mundo actual.

Durante una audiencia en el Vaticano, el Pontífice habló sobre la necesidad de cuidar el planeta y proteger especialmente a quienes más sufren las consecuencias de la explotación de los recursos y de las personas.

El mensaje estuvo dirigido a los miembros de la Vatican Observatory Foundation, organización que apoya las actividades del Observatorio Vaticano. Allí, León XIV también defendió el valor de la astronomía como una herramienta capaz de despertar asombro, reflexión y una mirada más profunda sobre el lugar de la humanidad en el universo.

La visión del Papa León XIV sobre la ciencia y la fe

Durante su intervención, el Papa aseguró que la Iglesia considera esencial apoyar una «ciencia rigurosa y honesta». Según explicó, actualmente tanto la religión como la ciencia enfrentan un desafío común: la negación de la existencia de una verdad objetiva y la falta de conciencia sobre la responsabilidad humana frente al planeta.

León XIV remarcó que muchas personas ignoran hoy las advertencias relacionadas con el cuidado del medio ambiente y el bienestar de los sectores más vulnerables. En ese sentido, señaló que la explotación descontrolada de los recursos naturales y de las personas representa una amenaza concreta para el futuro.

El Pontífice recordó además que hace más de un siglo el Papa León XIII impulsó nuevamente el Observatorio Vaticano para demostrar que la Iglesia no se opone a la ciencia verdadera.

Según explicó, en aquella época existía una creciente idea de que ciencia y religión eran incompatibles, algo que la Iglesia buscó contrarrestar promoviendo la investigación científica.

La astronomía como una fuente de asombro y reflexión

El Papa también dedicó parte de su discurso a la importancia de la astronomía. Allí afirmó que contemplar el cielo, las estrellas y los planetas es una experiencia accesible para cualquier persona, sin importar su situación económica o social.

Según explicó, observar el universo permite entender la pequeñez de los problemas humanos frente a la inmensidad de la creación. Además, sostuvo que el cielo nocturno sigue siendo una de las pocas fuentes de belleza y alegría universal en un mundo cada vez más dividido.

Sin embargo, León XIV advirtió que incluso esa experiencia se encuentra amenazada por la contaminación lumínica. Citando una reflexión de Benedicto XVI, señaló que la luz artificial ha ocultado las estrellas y alejado a las personas de esa conexión con el universo.

El universo y la búsqueda de Dios

En la parte final de su mensaje, el Papa León XIV relacionó la exploración científica con la dimensión espiritual. Recordó que el cristianismo es

«una religión de la Encarnación» y sostuvo que Dios se manifiesta también a través de la creación.

Por eso, explicó que el interés por comprender el origen y el funcionamiento del universo no contradice la fe, sino que puede ser una expresión del deseo humano de acercarse más profundamente a Dios.

El Pontífice afirmó que la curiosidad científica y la búsqueda espiritual pueden convivir y complementarse. Para León XIV, el estudio del universo representa también una manera de contemplar la creación con reverencia y admiración.