Los autónomos de España tienen muchas más dificultades que en el resto de Europa, ya que en nuestro país no están exentos de pagar IVA si ganan menos de 85.000 euros al año, una condición que sí se aplica en el resto de Europa porque desde Bruselas se exige su cumplimiento. Como consecuencia de ello, Miguel Garrido, presidente de la Confederación de Empresarios Madrileños (CEIM) alerta de que «la carga fiscal y administrativa atenta contra nuestros autónomos».

«España no puede seguir siendo la excepción en Europa, mientras la mayoría de países comunitarios eximen del IVA a los autónomos que facturan menos de 85.000 euros», ha destacado a OKDIARIO Miguel Garrido, presidente de CEIM.

Lo que complica más la situación es la falta de igualdades y las desventajas de los autónomos españoles frente al resto de Europa, ya que la exención del IVA es obligatoria y ya se aplica en el resto de países. «La Unión Europea ha establecido esta directiva con carácter obligatorio, por lo que su aplicación no sólo responde a criterios de competitividad económica, sino también a un principio de equidad hacia los miles de profesionales que contribuyen de manera esencial al tejido productivo español», ha indicado.

Además, «a ello se suma que los autónomos españoles soportan algunas de las cuotas más altas y rígidas de la Unión Europea», ha asegurado.

CEIM exige al Gobierno que rectifique

Desde CEIM se apoya la decisión de ATA de interponer una denuncia contra España por no aplicar la exención del IVA a autónomos y se cuestiona que emprender es cada vez más difícil. «Junto a esta nueva discriminación denunciada también oficialmente por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), se configura un escenario en el que emprender se convierte en una carrera de obstáculos marcada por la inseguridad», ha expuesto Garrido.

También, desde CEIM se le pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez que corrija esto. «Es urgente que el Gobierno rectifique y armonice su actuación con la del resto de socios europeos», ha defendido.

ATA denuncia a España en la UE por el IVA de autónomos

La Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) ha interpuesto una denuncia contra el Gobierno ante la Comisión Europea por la falta de transposición y aplicación de la directiva relativa al sistema común del IVA en lo que respecta al régimen especial de exención del IVA para autónomos y pequeñas empresas, conocido como «IVA franquiciado».

En concreto, la Directiva (UE) 2020/285 obliga a los países miembros de la Unión Europea a aplicar la franquicia de IVA, pero España aún no la ha implementado a nivel nacional.