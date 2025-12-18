Los autónomos españoles siguen teniendo muchas desventajas con respecto a los trabajadores del mismo colectivo que ejercen su profesión en el resto de países de Europa. En concreto, en España no están exentos los autónomos de pagar IVA si ganan menos de 85.000 euros al año, una condición que sí se aplica en el resto de Europa, ya que la UE obliga a su cumplimiento. De esta forma, la no exención del pago de este IVA supone un incremento de millones de euros anuales para los autónomos españoles, además de muchas otras desventajas.

Así, según un estudio realizado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), la exención del IVA para los autónomos podría generar un impacto positivo de 1.000 millones de euros en la economía española. Además de que este impacto se traduciría en un aumento del PIB, de la creación de empleo y de la recaudación fiscal.

De igual forma, también hay que tener en cuenta que España es uno de los países con la cuota de autónomos más elevada. Unas situaciones de desventaja que ya han hecho que una de las principales organizaciones de autónomos del país, ATA, haya presentado una denuncia ante Bruselas.

ATA denuncia a España en la UE

La Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) ha interpuesto una denuncia contra el Gobierno ante la Comisión Europea por la falta de transposición y aplicación de la directiva relativa al sistema común del IVA en lo que respecta al régimen especial de exención del IVA para autónomos y pequeñas empresas, conocido como «IVA franquiciado».

En concreto, la Directiva (UE) 2020/285 obliga a los países miembros de la Unión Europea a aplicar la franquicia de IVA, pero España aún no la ha implementado a nivel nacional.