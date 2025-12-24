Los costes energéticos cada vez acorralan más a las empresas de nuestro país. En concreto, la incidencia de los costes energéticos se prevé que aumente en este cuarto trimestre y constituye un obstáculo para el 46,5% de las empresas. Asimismo, por ramas productivas, el efecto negativo de este factor es particularmente relevante en hostelería, agricultura y transporte.

De igual forma, otro de los principales problemas de las empresas son las dificultades asociadas a la disponibilidad de mano de obra. De hecho, la escasez de trabajadores es una percepción compartida por el 48% de las empresas, 2,4 puntos porcentuales más que hace tres meses. Mientras que por sectores de actividad, los problemas continúan siendo muy marcados en la construcción, la hostelería y la agricultura, donde un 63%, un 57% y un 54% de las empresas, respectivamente, declaran verse afectadas por esta situación.

También hay que señalar que la financiación sigue siendo percibida como un obstáculo por un grupo reducido de empresas, una situación mayor en el caso de las pymes, según los datos del último informe del Banco de España Proyecciones macroeconómicas e informe trimestral de la economía española. 4º trimestre 2025.

La financiación de las empresas

En este sentido, el acceso a la financiación representa una dificultad para el 13% de las empresas (el 15,4% de las pymes y el 9,7% de las grandes), en línea con lo observado en los últimos trimestres. Por otro lado, los gastos derivados del pago de intereses de la deuda suponen una dificultad para el 17,7% (20% en pymes y 13,8% en grandes), si bien este porcentaje viene reduciéndose de forma sostenida desde finales de 2023.

En cuanto a la facturación esperada a un año vista, la mayor parte de las empresas (55%) esperan que su facturación aumente en el próximo año (especialmente en los sectores de actividades profesionales y actividades administrativas), un 34% prevén que su facturación se mantenga estable y un 11% (particularmente concentradas en el sector de la agricultura) indican una posible reducción de su facturación.

La evolución futura de la economía española

Por otro lado, los resultados de la encuesta sobre la valoración de riesgos acerca de la evolución futura de la economía española, realizada entre los economistas del Banco de España, apuntan a la existencia de riesgos predominantemente a la baja para el PIB y al alza para la inflación en comparación con lo proyectado en el escenario central.

El 53% de los participantes consideran que los riesgos sobre la actividad económica se orientan principalmente a la baja; el 28%, que se mantendrán estables, y solamente el 16% consideran que se orientan principalmente al alza. Por su parte, el 57% creen que los riesgos sobre la inflación muestran una tendencia principalmente al alza —el 15% los sitúan incluso claramente al alza—, mientras que un exiguo 3% creen que tienden principalmente a la baja.