En el Barça nadie entiende a Flick con el lío en la portería: Ter Stegen por delante de Szczesny

Hansi Flick decía tener muy claro esta semana que Joan García es su portero número uno. Lo ha ido demostrando durante estos primeros meses del guardameta en el club, el titular siempre que estuvo disponible. Pero el lío parece ir ahora por otro lado, por el portero suplente, el segundo en la línea de sucesión. Flick sentó este pasado martes un precedente que en el Barça no entendieron, una decisión en la portería que tomó por sorpresa al vestuario, al club, a medios de comunicación a hasta el propio Szczesny: Ter Stegen fue titular en Copa del Rey.

Saltaba la sorpresa en Guadalajara. Hansi Flick anunciaba su alineación titular para la disputa del encuentro copero y ahí estaba Ter Stegen. Nadie entendía nada. Horas antes, en rueda de prensa, sus declaraciones y manifestaciones iban por otros derroteros, hacia entender del peso y reconocimiento que debía tener Szczesny tras la gran temporada pasada que disputó, el portero de los títulos. Pero, llegó la hora de la verdad, y el alemán le dio la espalda, apostando por su compatriota.

Marc-André ter Stegen ha estado todo este tiempo de baja, ausente por ese proceso obligado, en fase de recuperación pero con la mente puesta en su regreso. Lo ha hecho y en la primera oportunidad que se le ha presentado ha salido victorioso. Todo apuntaba a que Flick apostaría por la continuidad en la portería del Barça y daría el lugar a Szczesny pero esto no sucedió y las caras de asombro llegaron tanto en el vestuario como en los rostros de los aficionados que veían el once titular. También entre la directiva, que no entendía este giro de guión.

La lógica apuntaba a que Szczesny jugaría, principalmente porque ese es el plan deportivo del club desde finales de la pasada temporada, cuando se planificó el fichaje de Joan García tras el buen final de curso del polaco. El club quería desprenderse de Ter Stegen, principalmente por su altísimo salario, algo que no entraba en los planes del portero alemán. La recaída de éste fue sólo una excusa para cerrar la problemática de su salida o continuidad y no puerta abierta a que el club pudiera inscribir a Joan.

Con la decisión de Flick, su mensaje se hace difuso, no se entiende su discurso y sus acciones, abriendo la puerta de Ter Stegen a jugar la Copa del Rey. Tras el partido, Flick apuntó que su decisión «es sólo para hoy» con la portería del Barça y añadió que «está en forma y puede demostrar que está listo», dejando de nuevo el escenario abierto. Se puede interpretar como un mensaje a navegantes, a clubes interesados en él para este verano, pero también como una muestra del alemán, una puerta a que éste sea el portero de la Copa del Rey y no Szczesny.

El plan del Barça no ha cambiado: quieren forzar la salida de Ter Stegen cuanto antes. Su contrato es de los más altos de la entidad y la apuesta por Joan García es clara y contundente, por lo que no merece la pena tener un portero suplente con tales emolumentos. El alemán debía contemplar su salida, sobre todo si quiere ser seleccionable de cara al Mundial de este verano, algo que mueve especialmente al meta germano, con una oportunidad de ser titular tras la retirada internacional de Neuer.