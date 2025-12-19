La Federación Alemana aprieta a Flick por Ter Stegen

La titularidad de Ter Stegen en la portería del Barcelona el pasado martes en Guadalajara en el estreno del equipo culé en la Copa del Rey sorprendió a todo el mundo. El portero alemán adelantó a Szczesny y disputó los 90 minutos en esta competición. Llevaba siete meses sin defender la portería azulgrana desde el final de la pasada campaña. Ahora su objetivo es jugar el Mundial y para eso necesita minutos.

El lío en la portería del Barcelona ha vuelto a la palestra en clave culé en este último mes del año. Joan García es el número 1 para Hansi Flick. De eso no hay dudas y lo ha dejado claro en varias ruedas de prensa. El portero catalán jugará Liga y Champions. Pero la Copa es otro cantar.

Szczesny jugó gran parte del año pasado como titular y también este curso se hizo con la portería culé durante la lesión de Joan. Pero a partir de ahora parece que su posición puede pasar a ostracismo. Varias fuentes apuntan a que fue él el que le pidió a Hansi Flick que jugase Ter Stegen como titular en Guadalajara.

En cambio, medios de comunicación alemanes apuntan que la razón fue otra. Afirman desde el país germánico que Julian Nagelsmann, seleccionador alemán, llamó a Hansi Flick para que Ter Stegen fuese titular en la Copa del Rey. La Federación Alemana tiene la idea de que el guardameta culé sea su portero en el Mundial tras la retirada de Neuer.

Pero antes de eso necesita evaluar su estado físico para saber si puede contar con él o no. Por eso, la Federación Alemania ha apretado a Hansi Flick, con las buenas relaciones que existen entre ambos, para que Ter Stegen sea el portero del Barcelona, al menos en la Copa del Rey.

La Copa del Rey, que regresa a mitad del mes de enero con los octavos de final, puede ser una oportunidad para Ter Stegen de cara a su disponibilidad con Alemania para jugar el Mundial. Es quizás esta la única carta que tiene para quedarse en el Barcelona y poder jugar. Si no, tendrá que buscar una salida en el mes de enero y el club blaugrana se la facilitará si trae una buena oferta. En Guadalajara, al menos, demostró que está bien físicamente para poder jugar.