A Salvador Illa le preguntan por Joan García y termina hablando de Venezuela: «Pedimos una desescalada»

Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, no se ha perdido el derbi catalán entre el Espanyol, equipo del que es aficionado, y el FC Barcelona. El político del PSC ha aprovechado la entrevista en el descanso del encuentro para pedir «una desescalada» en Venezuela… pese a que Ricardo Sierra, periodista de Movistar+, no le había pedido su opinión al respecto y únicamente por el regreso de Joan García a Cornellá.

Las entrevistas a los cargos institucionales que acuden a eventos deportivos de este calado son habituales, normalmente durante la previa o en el descanso de los partidos. Salvador Illa estaba respondiendo a una pregunta sobre Joan García, ex portero del Espanyol tras firmar por el Barça el pasado verano. «Es un portero muy bueno. Respeto sus decisiones profesionales. En el fútbol es bueno el entusiasmo, pero no se puede perder el respeto», ha iniciado su respuesta el ex ministro de Sanidad.

Sin mención del entrevistador sobre la situación política de Venezuela tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro, Illa no ha desperdiciado la ocasión para remarcar la postura del Gobierno. «También estamos pendientes de lo que está ocurriendo en Venezuela. Pedimos desde aquí una desescalada y que se respete el Derecho Internacional», ha declarado el político catalán ante la sorpresa de un Ricardo Sierra que únicamente había preguntado por lo estrictamente deportivo y no por política.

Illa también ha hablado sobre el choque entre FC Barcelona y RCD Espanyol, los dos principales equipos de Barcelona y Cataluña. «Estamos disfrutando de un buen partido. Como presidente de Cataluña me alegro de que dos equipos catalanes estén jugando este partido», ha comentado Illa sobre un derbi que define como «muy entretenido», pese al empate a cero que reinaba en el marcador al descanso.

Salvador Illa repite a Pedro Sánchez

Las declaraciones de Salvador Illa al descanso concuerdan con la postura expuesta por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en su cuenta de ‘X’. «El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra embajada y consulados están operativos. Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas», expresó el líder del PSOE durante la mañana de hoy.