Parece un error pero no lo es: el pueblo de Badajoz con chalets por 40.000 euros

La compra de una casa en España, se ha convertido actualmente en una especie de búsqueda del tesoro. No hay tanta oferta como se desearía y las viviendas que se venden suelen tener precios realmente elevados, por no hablar de requisitos que son cada vez más exigentes y pocas oportunidades reales de acceder a una vivienda digna sin hipotecarse de por vida. Por eso, cuando aparece algo que es todo lo contrario, nos suena a trampa, pero lo cierto es que todavía pueden encontrarse viviendas asequibles como est que ahora te presentamos, y que está en el pueblo de Badajoz con chalets por 40.000 euros.

El pueblo en cuestión se llama Valdelacalzada, en Badajoz. Allí se vende un chalet de más de 180 metros cuadrados por sólo 40.000 euros. Y no, no es una casa derruida ni está en mitad del campo sin acceso. Es un chalet real, con cuatro habitaciones, dos baños y terraza, que aparece en Facilitea Casa, el nuevo portal inmobiliario de CaixaBank de modo que si deseas acceder a ella, será bueno que conozcas todos los detalles, y también, los requisitos que se deben cumplir.

El pueblo de Badajoz con chalets por 40.000 euros

La casa está como avanzamos, en Valdelacalzada, un municipio de poco más de 2.000 habitantes en la provincia de Badajoz. No es una gran ciudad, claro. Pero tampoco es un lugar aislado o abandonado. Tiene servicios, colegios, centro de salud, comercios, es decir, todo lo necesario para vivir con tranquilidad. Y además, está rodeado de naturaleza. De hecho, es conocido en la zona por la floración de los almendros, que llena el paisaje de blanco y rosa en primavera.

La vivienda, según el anuncio, tiene 183,98 metros cuadrados construidos. Se distribuye en cuatro dormitorios, dos cuartos de baño, un salón amplio y una terraza. En cuanto al estado, no está para entrar a vivir sin tocar nada, pero tampoco requiere una reforma integral. Está bien conservada, aunque necesita mejoras. Y para muchos, eso es una ventaja: permite adaptarla a gusto, hacerla propia desde el principio. Lo interesante es que todo lo mencionado se ofrece por apenas 40.000 euros.

Lo que pide el banco para optar a esta casa

Como siempre que hablamos de viviendas de banco, hay que tener en cuenta una serie de requisitos. Desde Facilitea Casa se explica que se debe contar con el 20 % del valor del inmueble para la entrada. A eso hay que sumarle alrededor de un 10 % más en gastos e impuestos de compraventa. En total, unos 12.000 euros que deben estar ahorrados para poder optar a esta casa.

Aunque es una cantidad mucho menor que en otros casos, sigue siendo una barrera para algunos. Pero para quienes ya tienen ese colchón o pueden reunirlo, supone una oportunidad que no aparece todos los días.

Además, como es una venta directa desde el portal de CaixaBank, se eliminan muchos intermediarios. Esto también agiliza el proceso, aunque no lo hace automático. Hay que enviar la solicitud, cumplir los requisitos financieros y negociar con el banco como en cualquier compraventa.

Y una vez la casa sea tuya no sólo podrás tener una casa propia, y grande, por mucho menos de lo que suelen costar casas similares. También disfrutarás del entorno de Valdelacalzada que tiene lo necesario para una vida tranquila, sin renunciar a la conexión con otras zonas, destacando además esa floración de los almendros, que de hecho , se ha convertido en reclamo turístico. Y para quienes valoran la calma, el aire limpio, y la posibilidad de tener jardín o terraza sin pagar una fortuna, este tipo de pueblos están ganando terreno. Más aún si el teletrabajo permite dejar atrás la oficina sin perder productividad.

Y si no se trata de vivir allí todo el año, también puede verse como inversión. Reformar, alquilar o simplemente tener una segunda residencia. El coste es tan bajo que abre puertas que en otros casos ni se consideran.

Más viviendas económicas en el portal de CaixaBank

Este chalet no es una excepción. En el nuevo portal inmobiliario de CaixaBank hay más ejemplos. Algunos todavía más baratos. Por ejemplo, en Guisando (Ávila) se vende una casa adosada de 144 m² por 29.900 euros. En Torres (Jaén) hay un piso de más de 130 metros por solo 16.000 euros. Y si se busca algo en Madrid, en Cenicientos aparecen viviendas de dos habitaciones por 59.000 euros, en edificios construidos en 2008.

También hay casas en otras zonas rurales de Cuenca, Barcelona, Murcia o Zamora. Todas por debajo de lo que hoy cuesta un coche medio. Y si bien es cierto que muchas necesitan mejoras, lo que ofrecen a cambio es impensable en otros mercados. Espacio, posibilidad de tener algo propio, y en muchos casos, incluso terreno o jardín.

Eso sí, hay que moverse con rapidez. Estas oportunidades no suelen durar mucho. Una vez se hacen virales o aparecen en medios, se disparan las visitas y los interesados. Así que, si algo te encaja, lo mejor es contactar cuanto antes.