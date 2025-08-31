Alarma entre los cerrajeros: la treta de los okupas para entrar en una vivienda sin tener que forzar la cerradura

Da igual que las leyes contra los okupas se endurezcan y que se pretendan agilizar los procesos judiciales, la realidad es que siempre encuentran un nuevo objetivo o un método para seguir entrando en casas ajenas.

La última, y por desgracia cada vez más frecuente, consiste en llamar a un cerrajero y simular haber olvidado las llaves dentro de casa. Si el trabajador no se da cuenta o si los vecinos no intervienen, consiguen entrar en la propiedad sin violencia ni daños visibles.

Puede parecerte de ciencia ficción, pero el Heraldo de Aragón ha recogido un caso reciente que ocurrió en Zaragoza, concretamente en la avenida Cataluña. Según explican, Elena J. J., de 45 años, fue detenida tras intentar okupar un piso mediante esta técnica.

El truco de los okupas: llamar a un cerrajero para entrar en tu casa

Elena J. J. sólo fue detenida por la rápida intervención de sus vecinos. Si no hubiera sido por dicha colaboración, lo más probable es que la okupa se hubiera salido con la suya.

De hecho, no se presentó sola en la propiedad, sino que acudió con su hija menor de edad y explicó al cerrajero que había olvidado las llaves dentro. Como justificación afirmó que la documentación también estaba en el interior y que necesitaba entrar con urgencia.

El cerrajero no detectó nada extraño y comenzó a abrirle la puerta. Usó un taladro mientras que la mujer actuaba con total tranquilidad y reforzaba su relato.

Sin embargo, los vecinos no se creyeron la historia. Sabían que la casa había sido okupada previamente y que, tras el primer desalojo, una mujer de 45 años había entrado en la casa con un par de colchones y una bolsa de juguetes.

La astucia de la comunidad de vecinos fue clave. Llamaron a la Policía Nacional que comprobó que la mujer no podía acreditar ser la propietaria del piso y localizó al verdadero dueño.

Por una vez, la historia tuvo final feliz: detuvieron a Elena J. J. por okupación ilegal y activaron el protocolo de protección del menor; llamaron al padre para explicarle la situación y que se hiciera cargo.

La okupa no se echa atrás: gritos y peleas por querer echarle de una casa que no es suya

Lejos de dar marcha atrás, la detenida se enfrentó a los agentes a gritos y cambió su versión. Según ella, sólo quería entrar en la vivienda para recuperar sus pertenencias.

De hecho, prácticamente defendió que tenerla de okupa era una buena noticia porque los anteriores okupas habían sido desalojados por ser peligrosos.

Luego, según su versión, tuvo que trasladarse a Lérida para cuidar a su madre enferma y al volver encontró que la casa que había okupado estaba cerrada.

Por qué este truco de los okupas preocupa tanto a los cerrajeros

Expertos en seguridad e inmobiliarias dan consejos para acabar con los okupas, pero a veces da la sensación de que los ilegales actúan y aprenden más rápido.

Esta técnica preocupa especialmente a los cerrajeros, ya que los involucra directamente en el proceso de okupación, lo que puede generarles diversos problemas.

Pero lo más alarmante de todo esto es que demuestra cómo los okupas recurrena servicios legales para acceder a viviendas sin dejar huellas ni forzar la puerta.