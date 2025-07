Detenido un okupa por entrar a vivir en un chalet de Palma y causar daños importantes

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a un varón, de origen español, como presunto autor de un delito de daños y ocupación. El hecho se produjo ayer sábado, en torno a las 18.00 horas, en el barrio de la Bonanova. Una llamada al 091 informó de que había un hombre dentro de un inmueble que se estaba reformando.

Una vez que llegó una patrulla de la Policía Nacional, se encontraron al dueño del inmueble y al maestro de obra que expusieron a los agentes que uno de los trabajadores se había encontrado a un varón viviendo dentro del chalé. Al entrar los policías, se cercioraron de que, efectivamente, estaba el presunto autor de los hechos en el interior.

Además, los requirentes del servicio expusieron que dicho varón había sustraído material de obra y que había dañado diferentes elementos como persianas, dos cerraduras, una de las puertas de acceso, el parqué o ventanas correderas. Los daños, explicó el propietario, eran elevados.

El agresor trató de justificarse ante los agentes diciendo que vivía en el inmueble desde hacía un tiempo. No obstante, diferentes testigos -como personal de limpieza, de jardinería o de la obra- afirmaron que no era cierto y que nunca habían visto a dicho varón. Asimismo, este no pudo mostrar ninguna prueba de su relato a los policías.

Ante esto, se procedió a la detención del hombre, yendo previamente a un centro sanitario, ya que este había solicitado asistencia médica. En el mismo, el detenido empezó a realizar comentarios hostiles y despectivos hacia el facultativo.

A estas alturas se desconoce el tiempo que estuvo instalado en este chalet en reforma aunque todo apunta que no llevaba mucho tiempo en el interior porque los operarios o el jefe de obras no habían denunciado el hecho hasta este mismo sábado.