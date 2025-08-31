España-Chipre: la selección está obligada a ganar al anfitrión

La fase de grupos del Eurobasket 2025 coge velocidad de crucero y este domingo España afronta su tercer partido contra Chipre, una de las cuatro selecciones anfitrionas del torneo (17:15 en el Spyros Kyprianou de Limasol). Con el pabellón a reventar de afición chipriota y apenas 18 horas después del final de su segundo encuentro, con victoria ante Bosnia y Herzegovina, los de Sergio Scariolo están obligados a ganar y hacerlo con holgura para encarar con el pase a octavos encarrilado los duelos más duros frente a Italia y Grecia (martes y jueves de la próxima semana, ambos a las 20:30).

La selección española recuperó la moral perdida en la paliza encajada con Georgia en el debut (69-83) con un golpe de efecto ante Bosnia (88-67), en el que además logró poner su basket average en positivo (7 puntos), lo cual a la larga podría acabar siendo clave para dirimir los cuatro clasificados y el orden de los mismos. Con el liderazgo de Santi Aldama (19 puntos y 5 rebotes) en la primera parte para romper el partido y la superioridad de Willy Hernangómez (16-4 y 6/7 en tiros de campo) en la segunda mitad, España aplacó a los bosnios y se centró en Chipre, su rival más difícil de analizar en todo el Eurobasket.

Una selección hermanada con Grecia, que viene de perder sus dos primeros partidos (con Bosnia y los helenos) y que defenderá su orgullo contra la selección, que pese a ello no se confía. Es la cenicienta del torneo, no cuenta ni con un sólo jugador NBA ni Euroliga, pero Scariolo debe concienciar en cuestión de horas a los suyos de que nada de esto vale si se relajan sobre la pista. Por destacar a uno de los 12, el ex del Mónaco, Darral Willis o Konstantinos Simitzis. Ellos son los máximos anotadores de su país (24 y 38 puntos).

España, obligado a ganar al anfitrión, Chipre

Un encuentro que cuenta igual que el resto, pero que también es la calma que precede a la tormenta. A España le valdrá para ganar mantener la misma versión arrolladora que con Bosnia y no repetir ninguno de los errores del debut ante Georgia tras corregir la mayoría este sábado. Después de Chipre la cuesta se empinará más todavía, ya que desde la derrota en el primero la selección ya sólo juega finales en el Eurobasket.

Posible quinteto de la selección

De Larrea, Santi Yusta, Joel Parra, Santi Aldama y Willy Hernangómez

Lista de Chipre

Antreas Christodoulou (AEL Limassol)

Giannis Giannaras (Apoel Nicosia)

Aeneas Jung (Apoel Nicosia)

Stefanos Iliadis (Anorthosis)

Michalis Koumis (Keravnos)

Christos Loizides (AEK Larnaca)

Simon Michail (Keravnos)

Ioannis Pashialis (Keravnos)

Konstantinos Simitzis (AEK Larnaca)

Nikos Stylianou (Keravnos)

Filippos Tigkas (Keravnos)

Darral Willis

Seleccionador: Christoforos Livadiotes

Mejor marca en un Eurobasket

España llegó a este Eurobasket como vigente campeona en 2022, año en el que sumó su cuarto oro en el torneo, mientras que esta edición es la primera en la que participa Chipre en la historia. Lo hace como anfitrión presentando una fase de grupos exótica en Limasol. La selección, de hecho, nunca había jugado un partido oficial en el Spyros Kyprianou, donde este domingo vuelve a bajar al parqué para buscar su segundo triunfo y seguir remando hacia octavos.