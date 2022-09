Jesulín de Ubrique se ha dado un completo baño de masas y Look ha sido testigo de este bonito momento para el torero. La cita tenía lugar hace unos días en la plaza de toros de Paniza (Zaragoza), que se abarrotaba para presenciar cómo el diestro sigue muy en forma a sus 48 años.

En el cartel figuraba también el joven -27- matador local Jorge Isiegas, quien se mostró encantado de aprender al lado de uno de los grandes del panorama taurino patrio.

Gracias Paniza por las sensaciones tan bonitas que ayer me hicísteis sentir. Muy agradecido por vuestro apoyo. pic.twitter.com/zJzFwHcKq4 — Jorge Isiegas (@jisiegas) September 11, 2022



Fotos, sonrisas, halagos y un buen hacer sobre la arena que deleitó a los allí presentes en una soleada tarde en la localidad maña, pero que también sirvió para que Jesulín siga cogiendo ritmo y continúe adaptándose a la normalidad después de haberse convertido en padre de nuevo junto a María José Campanario. El nacimiento del pequeño Hugo supuso un punto de inflexión en su vida y alargó su parón profesional, pero ya está de vuelta.

Esta feria ha sido la segundo después de poner fin a su break. Antes, le habíamos visto este pasado mes de julio en el festejo para conmemorar el centenario del coso de la localidad zaragozana de Maella. Esa fue la primera tras su cuarta paternidad. Hacía dos años que no ponía su arte a disposición de la gente pero Jesulín de Ubrique sigue demostrando dos cosas. Por un lado, que sigue teniendo mucho que decir en este arte pese a estar cerca de los 50 y que el gran público lo respeta, arropándolo en cada corrida y queriendo sacarse una foto junto a él, tal y como mostramos en exclusiva.

El hijo de Humberto Janeiro está disfrutando de lo lindo esta nueva etapa y cada día como si fuera el último. Bien es cierto que el haber traído al mundo a un nuevo retoño le obliga a volver a vivir la paternidad de pleno. El hecho de tener otro hijo con Campanario sirvió para enterrar de una vez por todas todos los rumores que han pesado sobre el matrimonio durante los últimos tiempos.

Jesulín de Ubrique se confesó abiertamente en una entrevista para la revista Hola el pasado mes de agosto. Ahí confesaba cómo se había modificado su día a día y se ponía «un 10» como padre: «Mi vida ha cambiado radicalmente. Fui padre muy joven y me pilló más fuera de casa que dentro. Ahora yo aparco los compromisos», comentó.

Además, tiene absolutamente claro que, pese a que haya vuelto a los ruedos, hay cosas que están por delante: «Mi prioridad es estar en casa con mi familia. Gracias a Dios, sé lo que quiero hacer. No es todo el dinero. Si me hubiera movido por dinero, no hubiera parado por casa. Me llaman todos los días para hacer cosas», argumentó.