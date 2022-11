Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en una de las grandes protagonistas de este fin de semana. El pasado viernes 4 de noviembre tenía lugar en el emblemático Wizink Center de Madrid la gala de Los 40 Music Awards a la que acudieron los artistas del momento, numerosos rostros conocidos y autoridades, entre otros. Una de las escenas que se volvía viral fue la que protagonizó la presidenta de la Comunidad de Madrid junto a la cantante brasileña Anitta.

Durante la actuación que duraba unos minutos, la artista se bajaba del escenario para bailar junto a Díaz Ayuso, que se animaba a hacer unos pasos de bailes desde el asiento en el que estaba viendo la gala musical. Era entonces, cuando las redes sociales comenzaron a arder al ver esta inesperada estampa que se convertía en una de las más anecdóticas de la noche.

Este lunes, Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en una de las invitadas a El programa de Ana Rosa, donde ha entablado una conversación con la presentadora, Ana Rosa Quintana. Como era de esperar, la periodista no ha dudado en preguntarla cómo se sintió al ser partícipe de esta escena de lo más comentada. “¿Le dio vergüenza?”, pregunta el hilo conductor del espacio a lo que la invitada responde que “claro”.

En un primer momento Ayuso ha confesado que “yo no hice perreo de nada, yo no hago eso». Después, ha revelado más detalles sobre cómo se pudo producir el vídeo viral y que ha corrido por la Red como la pólvora. “Yo estuve hablando con ella antes”, ha indicado la política, a la vez que ha añadido que “no me esperaba esto”. “Estuvimos charlando un rato y yo creo que dijo a la que bajo la bailo un poco”, ha comentado. «Yo me sentí como Paco Martínez Soria, no sabía dónde mirar y cuando vi eso dije, bueno pues para delante», ha explicado con pudor. «Pasó y ya está, me hizo gracia y la fiesta fue una maravilla», ha añadido.

«Han puesto sus ojos aquí y ya han avanzado sesiones», ha confesado. Antes de finalizar el tema, Isabel Días Ayuso ha comentado que no se levantó de la silla porque “lo del perreo no me pega”. “La vi y dije, tengo que ir más el gimnasio, me cunde poco», ha finalizado, tirando así de humor. Además, la presidenta del Partido Popular en Madrid ha aprovechado su intervención televisiva para anunciar que los Grammy Latinos podrían celebrarse en Madrid.

De esta manera, Ia política ha reaccionado a uno de los momentos más comentados del show musical al que también acudieron Dani Martín, Ana Mena, Lola Índigo, Aitana Ocaña, Chanel, Rosalía, Nathy Peluso, Sebastián Yatra, Blas Cantó o Álvaro de Luna, entre otros.