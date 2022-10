Muere Pep Guinyol, actor de ‘La que se avecina’, a los 68 años

El panorama cinematográfico nacional está de luto. Ha sido hace escasas horas cuando ha podido saberse que el intérprete catalán Pep Guinyol ha fallecido a los 68 años. Un durísimo e inesperado varapalo para todos sus seguidores, sobre todo teniendo en cuenta que fue una figura muy relevante dentro del mundo de la interpretación sobre todo en la década de los 80 y de los 90.

El periodista Toni Vall ha sido el encargado de desvelar, vía Twitter, esta trágica pérdida: “Lo recuerdo de Fes Flash de TV3 con los fabulosos Peludos. Y también de muchos montajes teatrales, incluido el fantástico L’auca del senyor esteve, de Marsillach que inauguró el Teatro Nacional”, escribía el comunicador en su red social, dejando entrever que para él la noticia también había sido un trago muy difícil de digerir. Y no es para menos, ya que especialmente en Cataluña fue conocido por haber participado en diversos programas y series de la televisión nacional, habiendo sido incluso el ayudante de Joaquim Teixidor en el emblemático concurso de Tres i l’astròleg del medio público, emitido en prime time durante los sábados por la noche con la astrología como principal protagonista y la compañía de invitados famosos de manera semanal.

Gracias a sus esfuerzos para hacerse hueco en un ámbito tan complicado como el de la televisión, fue en torno a la década de los 90 cuando Pep logró ser reconocido como un actor secundario muy famoso dentro de nuestras fronteras, teniendo oportunidad de salir en grandes títulos como Farmacia de Guardia, eso sí, sin olvidar sus raíces, razón por la que no dejó de lado los proyectos catalanes que había comenzado como Cròniques de la veritat oculta o Estació d’enllaç.

Creciendo como la espuma

Su éxito no hizo más que crecer con el paso de los meses, motivo por el que su popularidad alcanzó, a inicios del año 2000, unos niveles estratosféricos. De esta manera, Guinyol se alzó con papeles en series de gran importancia como Manos a la obra, La casa de los líos, El comisario o Compañeros, entre muchas otras. Aunque no fue hasta comienzos del nuevo siglo cuando se hizo con su papel más largo en El botones Sacarino, adaptación de uno de los tebeos de Ibáñez en la que dio vida al presidente de la empresa que era dueña del hotel en cuestión.

Los años 2000 llegaron a la vida del actor como un soplo de aire fresco en lo que a lo profesional se refiere, habiendo estado vinculado durante más de una década a grandes éxitos televisivos de la talla de Hospital Central, Ana y los 7, La sopa boba, El inquilino, Sin tetas no hay paraíso, Águila Roja o Cuéntame cómo pasó. No obstante, su mayor reconocimiento llegaba de la mano de La que se avecina, producción en la que pudo interpretar a José Luis San Cristóbal, responsable de vender pisos en el emblemático Mirador de Montepinar, lugar en el que también tuvo un conflicto con Izaskun y Maritere hasta que finalmente fue a la cárcel al saberse que la construcción del bloque no era del todo legal.