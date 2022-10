El padre de Meghan Markle ‘amenaza de muerte’ a un periodista

La relación entre Meghan Markle y su padre sigue sin recomponerse. Desde antes de la boda entre los duques de Sussex, la nuera del nuevo Rey Carlos de Inglaterra y su progenitor apenas han mantenido contacto, ni siquiera cuando el padre de Meghan ha tenido serios problemas de salud. Sin embargo, ahora, Thomas Markle podría estar en peligro. Así lo asegura Jeff Rayner, copropietario de un tabloide y de la agencia de noticias Coleman-Rayner, que mantiene que está muy preocupado por su integridad física, según declaraciones al portal de información norteamericana TMZ.

Los motivos de alarma derivan de un fragmento del libro del escritor Tom Bower, Revenge: Meghan, Harry and the War Between The Windsors. Un libro en el que se apunta que Thomas Markle dijo que Rayner le estafó: “Rayner me estafó y encontraré la manera de devolvérsela antes de morir. Si me dicen que tengo cáncer terminal, lo mataré, porque no tengo nada que perder”.

Una guerra entre el periodista y el padre de la duquesa de Sussex que se remonta a las fotos que se tomaron en el año 2018, poco antes de la boda del príncipe Enrique y Meghan Markle, a la que el padre de la Duquesa, por cierto, no asistió. Desde entonces, la relación entre la mujer del príncipe Enrique y su progenitor se rompió. Thomas Markle culpa a Jeff Rayner de esta ruptura con la pareja, aunque la realidad es que, desde entonces, ha habido varios episodios que han fomentado los desencuentros entre los Markle y el matrimonio formado por el príncipe Enrique y la ex protagonista de la serie Suits.

Por su parte, el padre de la Duquesa de Sussex considera que no entraña peligro alguno: “No soy una amenaza para nadie porque tengo 78 años, dos infartos y un derrame cerebral”, ha escrito Thomas Markle en un documento presentado ante el Tribunal. Sin embargo, esto no parece ser suficiente para Rayner, que se toma muy en serio las palabras de Markle y el pasado mes de septiembre pidió una orden de alejamiento del padre de la duquesa de Sussex. De hecho, el periodista cree que, precisamente, la mala salud de Thomas Markle es lo que le hace especialmente peligroso, porque no tiene nada que perder, es más, cuando lo amenazó aludió a esto en concreto.

La realidad es que la relación entre Meghan Markle y su padre está rota desde hace mucho tiempo. Es más, tampoco mantiene contacto con sus hermanos que la han criticado en repetidas ocasiones. De hecho, más allá de su madre, Doria Ragland, nadie de la familia de Meghan Markle conoce a los hijos de la Duquesa, Archie Harrison y Lilibet Diana que, ahora podrían convertirse en príncipes con la llegada al trono de su abuelo, Carlos III.