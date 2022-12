Cuando parecía que el corazón de Tamara Falcó volvía a ilusionarse, Íñigo Onieva ha vuelto a hacer de las suyas. Hace apenas unas horas, se desvelaba que la marquesa de Griñón estaría dando una segunda oportunidad al amor de la mano de uno de los miembros de su grupo de amigos, grupo en el que también estaba el empresario. Algo que parece no haber sentado nada bien a su ex novio, que así lo ha demostrado, aunque no de la mejor manera.

Ha sido en un grupo de Whatsapp, en el que también está Alejandra Onieva, donde el que fuera prometido de la hija de Isabel Preysler ha sentenciado su amistad con Hugo Arévalo, dedicándole unas brutales palabras con las que ha dejado claro que no está conforme con su actuación. Además de referirse a él como una “sucia rata”, el empresario ha querido mostrar su descontento por haber roto “el código de hombres” declarándose y besando, tal y como ha confirmado, a su ex prometida.

“No es que no solo no seas hombre, eres un mierda de ser. Después de haberte acogido en mi relación y en todos nuestros planes de viajes, vas y te atreves a hacer semejante traición y aprovecharte de una mujer vulnerable. Ahora ya es vox populi, pero tienes suerte de que me he enterado de la forma que me he enterado, si no habría ido a tu casa a machacarte la cabeza y soltarte una tras otra sin parar”, ha continuado desahogándose Onieva.

Tras asegurar tenerle cariño y estar decepcionado por todo lo que ha ocurrido, el ex novio de Falcó ha dejado caer que era Arévalo quien filtraba cierta información a la prensa: “Das asco, pero sobre todo pena. Eres un nuevo rico, trepa social, interesado, tóxico y nocivo. Inseguro y acomplejado, que se coge berrinches cada vez que no es incluido en un plan y siempre hablando mal DE TODO EL MUNDO a sus espaldas. E incluso filtrando a la prensa, que había información que solo tenías tú tipo Casa de Campo. Todos sabíamos que tú eras el topo y ahora eres la rata”.

Pero no todo ha quedado ahí, pues Íñigo no ha dudado en decirle que se va a quedar solo y que esta es la única forma de mostrar su decepción con él. “Dado que no voy a ir a tu casa y mucho menos contactarte a ti, quiero que esto quede expuesto ante todos para que vean la clase de persona que eres, no creo ni que te de vergüenza, pero no me puedo aliviar machacándote, así que lo hago de esta manera”, ha sentenciado, recibiendo el aplauso y el “sí señor” de otro de los integrantes del chat.

Un mensaje que ha sacado a la luz el lado más oscuro (y desconocido públicamente) de Onieva, del que tanto se ha especulado desde que comenzase una historia de amor con la socialité. Y es que, aunque la hermana de Ana Boyer no se ha pronunciado por el momento, sí que lo ha hecho a través de Pilar Vidal, quien ha desvelado cuál ha sido la reacción de la marquesa de Griñón al conocer el contenido del mensaje. “Si me tuviera el cariño que dice tenerme, estaría contento de que haya encontrado a alguien. Si reacciona así es como si fuera su posesión”, ha comunicado la periodista.