Enrique Solís olvida a Vicky Martín Berrocal con una mujer muy cercana a la diseñadora

Fue a finales del pasado mes de junio cuando una conocida revista de la crónica social de nuestro país llevó a su portada la ruptura definitiva de Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís después de varios meses de relación. Según trascendió entonces, la pareja había decidido tomar caminos separados tras una fuerte discusión motivada por un supuesto flirteo del abogado y empresario con otra mujer, cuya indentidad no trascendió, durante la Feria de Abril de Sevilla. «Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís han puesto punto y final a su bonita historia, que salió a la luz el pasado mes de febrero», rezaba la publicación.

Sea como fuere, lo cierto es que ahora Enrique Solís volvería a sonreír al amor. El ex de Vicky Martín Berrocal y Tamara Falcó, estaría de nuevo ilusionado y, casualidad o no, la responsable de tal estado de ánimo sería una mujer a la que conocería muy bien la diseñadora y colaboradora de televisión. La noticia la ha adelantado el periodista Javier de Hoyos en la tarde de este lunes, 22 de julio, en Ni que fuéramos Shhh, el programa a los mandos de María Patiño en TEN y Canal Quickie.

Enrique Solís, en Marbella. (Foto: Gtres)

Según ha desvelado Javier, Enrique Solís fue visto este pasado fin de semana, disfrutando de una cena romántica con una mujer muy cercana a Vicky Martín Berrocal, en Marbella. En concreto, en el restaurante Roostiq de la ciudad de la Costa del Sol, uno de los favoritos entre los rostros conocidos de nuestro país que también cuenta un establecimiento en Madrid. «Enrique Solís, ex de Vicky Martín Berrocal, se dio el lote con una mujer que conoce muy bien a Vicky, este pasado sábado, en el Roostiq de Marbella. No tuvieron ningún problema en, delante de la gente del restaurante, comerse la boca», ha desvelado el tertuliano. Pero ¿Quién es la mujer en cuestión?

Se trata de Isabel Jiménez, la modelo y ex pareja sentimental de Julio Benitez, hijo de Manuel Benitez ‘El Cordobés. Natural de Sevilla y con 39 años, Isabel ha trabajado en diversas ocasiones con Vicky Martín Berrocal. De hecho, ambas mujeres posaron juntas en el Monasterio de San Jerónimo de Sevilla en el año 2015, durante la presentación de una nueva colección de moda nupcial de la diseñadora. Un evento al que acudió la madre de Vicky Martín Berrocal, Victoria; su hermana Rocío y la presentadora y empresaria Raquel Revuelta. Prueba de ello son las imágenes a las que ha tenido acceso este digital. En ellas, Vicky Martín Berrocal posa muy sonriente con Isabel Jiménez a su derecha.

Vicky Martín Berrocal e Isabel Jiménez, en un photocall. (Foto: Gtres)

Javier de Hoyos no ha ahondado en detalles acerca del tipo de relación que mantendrían Enrique Solís e Isabel Jiménez, si bien todo apunta a que ambos se están conociendo y dando rienda suelta a la pasión. «Ya desde hacía un tiempo se llevaban muy bien. No sabemos si es un rollete de verano o si esto va a ir a más, pero me confirman que ninguno de los dos tuvo ningún problema en hacerse arrumacos en mitad del restaurante e irse juntos del lugar», ha señalado.

Isabel Jiménez saltó a la primera línea de actualidad cuando se conoció su relación con el torero Julio Benítez, si bien su tracyertoria profesional como modelo la ha llevado a codearse con grandes modelos españolas como Ariadna Artiles, Malena Acosta o su gran amiga Laura Sánchez.