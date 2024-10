El motivo por el que Amaia Salamanca no se plantea el regreso de ‘Sin tetas no hay paraíso’

Amaia Salamanca fue una de las asistentes del ‘Rosa Market’, el evento organizado por Solán de Cabras y la Asociación Española Contra el Cáncer cuyo objetivo es obtener beneficios y dar visibilidad a la lucha contra el cáncer de mama. A su llegada, la actriz se mostró muy concienciada con la causa y, más allá de hablar de dicha enfermedad, también se sinceró sobre los proyectos que tiene entre manos y los que tuvo en un pasado, como Sin tetas no hay paraíso, la serie que le llevó a la fama más absoluta. Su último capítulo fue emitido en la pequeña pantalla en 2009, pero, desde entonces, sus fans siempre han deseado su regreso. Tanto es así, que durante el acto mencionado, la intérprete se ha visto obligada a pronunciarse al respecto.

«Que a la gente le gustara tanto un proyecto que ha sido muy importante para mí y que quieran que vuelva, yo creo que eso siempre es una buena noticia», comenzaba a decir. En cuanto a si ve posible que se produzca un regreso, Amaia ha sido clara: «Yo creo que al final es mejor el recuerdo nostálgico que tenemos en nuestra memoria que si luego volvemos a hacer algo… porque puede que todo pierda. Es como la segunda parte de algunas pelis, que es como, ‘esto no era así’, ‘yo lo recordaba mejor’», explicaba.

Amaia Salamanca en el evento benéfico de ‘Rosa Market’. (Foto: Gtres)

Detallando aún más su postura, Salamanca hacía hincapié en que consideraba que era mejor que todos los seguidores de la trama se quedaran con «ese recuerdo bonito de lo que fue». Además, recordaba que hubo dos finales, por lo que sería aún más difícil retomar la historia: «Si tuviéramos que volver a empezar, ¿desde dónde lo hacemos?», comentaba.

No obstante, no descartaba la posibilidad de poder juntarse de nuevo con compañeros del elenco en otros trabajos: «Puede volver a haber oportunidad para proyectos nuevos en los que podamos juntarnos actores que ya trabajamos en esa serie para hacer cosas nuevas», decía.

Amaia Salamanca en el evento benéfico de ‘Rosa Market’. (Foto: Gtres)

Sobre su relación con Miguel Ángel Silvestre, Amaia Salamanca ha confesado que le ve cada mucho tiempo pero que siempre es una alegría poder reencontrarse: «Cada vez que lo veo siempre está igual, con esa candidez que tiene él de niño. Me alegro mucho cada vez que coincido con él», añadía de una manera nostálgica.

En un «buen momento profesional»

Más allá de Sin tetas no hay paraíso, Amaia Salamanca ha participado en una larga lista de proyectos que han obtenido un gran éxito entre el público. Actualmente, la intérprete ha confesado que se encuentra en un «muy buen momento profesional»: «Estoy a punto de estrenar la segunda temporada de Muertos SL, que es una serie de comedia para Movistar», comenzaba a decir. Por otro lado, señalaba que también está esperando al estreno de una película de terror de Miguel Ángel Lamata, llamada El árbol y el ruiseñor, la cual ha sido su primera incursión en el terror. «También estoy en pleno rodaje de algo que no me dejan contar», revelaba.