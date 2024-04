Miguel Ángel Silvestre cumplió nada más y nada menos que 42 años el pasado 6 de abril. Quién lo diría. Las fotos compartidas por el actor y su ritmo de vida bien podrían aparentar muchos años menos, pero la verdad es que ha pasado la cuarentena, siendo uno de los actores más cotizados de nuestro país. Está claro, se encuentra en el mejor momento de su vida, tanto en lo privado como lo profesional, y con muchos motivos para celebrar.

Miguel Ángel Silvestre: cumple 42 años

Conocido por sus actuaciones en series de televisión como Sin tetas no hay paraíso, Velvet y Sense8, así como en películas como Los amantes pasajeros de Pedro Almodóvar y La distancia, de Iñaki Dorronsoro, Silvestre ha ganado una considerable popularidad tanto en España como a nivel internacional. Su talento actoral, carisma y versatilidad lo habían convertido en uno de los nombres más valorados en la escena del cine y la televisión española.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Angel Silvestre (@miguelangelsilvestre)

Pero resulta que antes de dedicarse a la actuación, Miguel Ángel tenía aspiraciones de convertirse en tenista profesional. Durante su juventud, compitió en torneos de tenis y tenía un gran talento en este deporte. Sin embargo, lo dejó a los 19 años por diversas lesiones.

Luego, fue elegido como Míster Castellón en 2002, pero no ganó el título de Míster España ese año. Aunque, su participación en el certamen seguramente le proporcionó visibilidad y le abrió oportunidades en el mundo del entretenimiento, lo que lo ha llevado a su exitosa carrera como actor.

De actor a empresario

El intérprete tiene otro negocio al margen de la interpretación. Tras muchos años dedicado en cuerpo y alma a su carrera actoral, se ha lanzado de lleno a una aventura empresarial, en el mundo de la restauración, con la apertura de un restaurante de nombre Rhudo, que abrió sus puertas el pasado 18 de enero. Un lujoso local ubicado en el corazón del barrio de Salamanca, con un concepto basado en cocina de vanguardia.

Sin embargo, no hará este camino solo. Se ha asociado con otros rostros conocidos como los futbolistas del Atlético de Madrid, Marcos Llorente y Antoine Griezmann, el también actor Álex González y el chef Paco Roncero, ganador del Premio Nacional de Gastronomía 2006 otorgado por la Real Academia de Gastronomía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Angel Silvestre (@miguelangelsilvestre)

Tal y como hemos podido saber, el local posee una superficie de 1.850 metros cuadrados, distribuidos de forma diáfana y con una capacidad para 300 comensales. El precio medio del restaurante es de 75 euros.

Adiós al soltero de oro

Miguel Ángel Silvestre es uno de los hombres más deseados del panorama nacional. A pesar de su fama, el actor siempre se ha mostrado muy cauteloso con su vida personal. Una de sus relaciones más sonadas y más largas fue con la actriz Blanca Suárez, pero lo suyo no cuajó y volvió a la soltería.

Ahora, está enamorado de nuevo. ¿Quién es ella? Rebecca Toribio es una emprendedora valenciana de 29 años, propietaria de un restaurante vegetariano conocido como Superchulo en el barrio madrileño de Malasaña. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rebeca Toribio (@reberebeca_) El romance de Miguel Ángel y Rebecca salió a la luz hace unas semanas cuando aparecieron en la portada de Diez Minutos, compartiendo un apasionado beso. La pareja decidió no esconderse más y oficializó su relación en la inauguración del nuevo restaurante del actor. Desde entonces, su relación ha sido sumamente estrecha.

El actor de Sense8 ha compartido dos fotografías de su pareja escondida donde aparecen detrás de las puertas abiertas de un todoterreno mientras se besan. En pocas horas, la publicación acumuló más de 200 mil me gusta y los fanáticos del actor. Algunas internautas no dudaron en comentar: «¿Quién es ella? ¿Por qué no yo?».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miguel Angel Silvestre (@miguelangelsilvestre)

La relación comenzó el verano pasado, en agosto de 2023, para ser específicos, durante la celebración del festival musical Arenal Sound, en Castellón, tierra natal de él. Los presentó un amigo común, desde entonces, no se han separado.