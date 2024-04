Tendencia en Mango: el vestido crochet de la colección Victoria Beckham

El crochet está de moda sí o sí. Pasan años y siempre es ese material que vemos en jerséis, shorts, vestidos o faldas y aporta elegancia total. Ahora puedes tener una prenda perfecta con el vestido crochet de la colección Vitoria Beckham para Mango.

Elegante, largo, ajustado, transparente y son la espalda abierta. Lo tienes todo para convertirse en el must de la temporada. De esta y de muchas otras porque si lo cuidas como es debido, entonces lo tendrás para años.

El vestido crochet de la colección Victoria Beckham

Ya hace tiempo que las colaboraciones de las celebrities con firmas de moda es toda una tónica dominante. En este caso, Victoria Beckham, que acaba de cumplir los 50, tiene esta colaboración con Mango y tiene una colección que te gustará.

La modelo, cantante y diseñadora desde hace años tiene variedad de colecciones de su propia firma, así que no es nada extraño que de vez en cuando colabore con otras marcas de moda y todas nos podemos beneficiar de sus diseños por un precio menor.

Se trata de una exclusiva colaboración que reinterpreta y eleva los esenciales de fondo de armario. Las formas deconstruidas y los materiales de primera calidad constituyen los elementos clave de esta colección que es a la vez femenina y audaz, reflejando la identidad ecléctica y sofisticada de la mujer actual.

Cómo es este vestido crochet

Lleva tejido mezcla de algodón siendo semitransparente, de rejilla, crochet, y de punto. Es recto, largo con el cuello redondo. Además lleva la espalda con escote. Manga larga sin cierre.

Entre otros detalles está que se elabora sin forro interior siendo entonces muy atrevido porque deja ver nuestra silueta. Por esto lo podemos llevar tal cual con un sujetador, para ir a la playa con el bikini debajo, con tops, camisetas y hasta con un forro largo para si queremos realmente no mostrar todo el cuerpo, según nuestros gustos y preferencias y al lugar al que queramos asistir.

Cuáles son los materiales de este vestido de crochet

Confeccionado en Barcelona, se elabora en 72% algodón y 28% poliamida, algo a tener en cuenta para poder cuidarlo como se debe.

Y para mantenerlo bien, entonces debes seguir las especificaciones que establece Mango y la etiqueta que te va a guiar sobre lo que debes hacer en cada momento. Para este vestido debes tener presente que se lava a mano max 30°c, no usar lejía, planchar max 110°c, no limpiar en seco y no se puede usar secadora.

Combinaciones posibles para este vestido

Sandalia de piel y tacón en color negro inclinado y precio de 120 euros.

Blazer mezcla de lana en color negro que tiene un precio de 160 euros, debes buscar tu talla.

Sujetador de textura fruncido de diversos colores y precio 2,99 euros al estar de rebajas cuando se vendía a 19,99 euros.

Braguita detalle strass exclusivo online de precio 11,99 euros en oferta y sólo en la web de Mango.

Cuál es el precio del vestido crochet de la colección Victoria Beckham

Tienes esta pieza dentro de la web de Mango a un precio de 95 euros y las tallas ahora en online son de la XS a la L. si no tienes claro qué talla va mejor entonces puedes mirar la guía de tallas de Mango para tenerlo mucho más claro.

Este vestido también está dentro de la tienda física, pero debes comprobar antes que está disponible, lo puedes hacer directamente desde la tienda online y así vas directamente sin saber si está o no el vestido de tus sueños.

Otros vestidos parecidos

Vestido encaje flora manga corta en color blanco tiene un precio de 29,99 euros en varias tallas.

Vestido punto vuelto largo y en crudo, su precio es de 49,99 euros.

Vestido de bordados y aberturas siendo realmente elegante. Tiene un precio de 69,99 euros.

Vestido de detalle fruncido y precio de 59,99 euros.

Vestido con escote en la espalda y tirantes, está a un precio de 29,99 euros.

Falda de crochet asimétrica en color negro con un precio de 85 euros.

Vestido de seda semitransparente de cuerpo combinado y 190 euros.

Vestido de punto con detalle fruncido en color negro y precio de 120 euros.

El crochet, elegancia naïf suprema

Este material es uno de los que más demanda tienen en pocos años y esto es toda una garantía. Porque ofrece esa elegancia algo naïf que nos posiciona como una de las mejores vestidas allá donde vayamos.

Hablamos de una técnica de tejido que utiliza hilo o cordón para crear patrones intrincados y detalles decorativos. Suelen incorporar paneles de crochet del mismo color o de diversos tonos y suele ser una técnica artesanal y manual.

Una de las ventajas de este material es que el crochet suele ser ligero, se prefiere para verano y primavera y esto es porque es transpirable.