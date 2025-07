Cayetano Rivera vuelve a pronunciarse en medio de la polémica: "Tengo derecho a defenderme"

Cayetano Rivera continúa en el centro de la polémica. El hijo de Paquirri fue detenido durante la madrugada del pasado 30 de junio tras protagonizar un presunto altercado con dos agentes de policía en una hamburguesería del centro de Madrid. Según lo publicado, pasó varias horas en comisaría acusado de resistencia y desobediencia a la autoridad y, más tarde, fue puesto en libertad. Lejos de mantenerse en silencio, el torero publicó un primer comunicado en el que explicaba que nada de lo que había trascendido era verdad. «Lamento profundamente que se estén difundiendo versiones infundadas sobre unos hechos que, en ningún caso, ocurrieron como se ha insinuado», expresaba.

Han pasado 48 horas desde entonces y, al ver que el revuelo, en vez de disminuir, se ha incrementado aún más, Cayetano ha vuelto a pronunciarse en la red con un tajante comunicado en el que confesaba que le dolía mucho «estar siendo tratado como un delincuente e incluso como un terrorista» por una discusión en la que en ningún momento «amenazó ni agredió a nadie». «Y mucho menos a la policía, institución que siempre he respetado y admirado por su labor y valentía», añadía.

«Quiero pensar que lo ocurrido fue un hecho aislado. Sin embargo, también tengo el derecho (y, desde mi sentir, el deber) de defenderme de lo que considero una profunda injusticia», proseguía. «Agradezco a los periodistas que han mostrado interés en lo sucedido, pero os ruego encarecidamente que respetéis mi intimidad y la de mi hogar. Mi credibilidad vale tanto como la de cualquier persona que ha intentado, con discreción y educación, construir un camino propio. No pretendo ser ejemplo de nada, porque no me considero quién para ello, pero al menos merezco ser escuchado con el mismo respeto que ofrezco», concluía.

Joaquín Moeckel, abogado de Cayetano Rivera, ha corroborado las palabras del diestro y ha confesado a la revista ¡Hola! cómo está siendo el impacto emocional por el que está atravesando el mencionado. «Está decepcionado. Muy triste. Opina que los cuerpos de seguridad del Estado son personas muy serias, pero que muchas veces las cosas se van de las manos», decía. Por otro lado, también sacaba a la luz los daños físicos que presentaba Cayetano tras su detención. «Ha ido al médico y tiene lesiones en las muñecas, en el ojo, y le han realizado un TAC craneal para descartar posibles fracturas», contaba.