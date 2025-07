Última hora sobre Cayetano Rivera tras su detención: "No está bien"

La reciente detención de Cayetano Rivera ha generado un gran revuelo tanto en los medios de comunicación como en su entorno más cercano. El torero, que se encuentra en plena temporada de despedida, vive uno de los momentos más difíciles de su vida personal y profesional. Según ha trascendido, Rivera fue arrestado tras un altercado en un establecimiento de comida, donde presuntamente se habría producido una confrontación con trabajadores del local que derivó en la intervención de la policía. Sin embargo, su entorno defiende firmemente su inocencia, argumentando que todo ha sido una situación desproporcionada y mal interpretada.

Su primo, el también televisivo Canales Rivera, ha sido una de las voces más contundentes en la defensa del torero. En una intervención pública este martes, 1 de julio, ha dejado claro que Cayetano no se encuentra bien emocionalmente y que todo lo sucedido lo ha afectado profundamente. «Le pesa todo un poco, no está cómodo, está viviendo una situación muy desagradable», ha confesado Canales. Además, ha recalcado que este incidente llega en un momento muy delicado para el torero, ya que está cerrando su carrera profesional y tenía previsto participar en una corrida en Burgos hoy mismo de la que, finalmente, ha tenido que ausentarse.

Cayetano Rivera en un acto taurino. (Foto: Gtres)

El incidente en cuestión se produjo cuando, según testigos y el atestado policial, Cayetano realizó un pedido en un restaurante pero no retiró el ticket correspondiente. Al exigir su comida sin mostrar el justificante, se originó una discusión que habría escalado hasta el punto de tener que intervenir la policía. En ese momento, siempre según la versión oficial, Rivera habría reaccionado de manera agresiva. No obstante, su entorno asegura que se trata de una versión distorsionada de lo ocurrido. De hecho, el torero ha declarado públicamente que no participó en ninguna agresión y que en ningún momento faltó el respeto a los agentes.

En un comunicado oficial, publicado a través de sus redes sociales, Cayetano ha expresado su total rechazo a las informaciones que lo acusan de haber agredido a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Afirma sentirse profundamente dolido por las versiones infundadas que circulan y ha reiterado su respeto hacia la labor de los cuerpos policiales. Cayetano ha solicitado además responsabilidad y prudencia en el tratamiento del caso, especialmente por el impacto personal y profesional que podría tener. «Actuaron de forma desmedida contra mí. Se excedieron, fue desproporcionada su actuación, en ningún momento me resistí. Pediremos las cámaras», ha declarado el torero.

Canales Rivera en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

Su abogado, Joaquín Moeckel, también ha intervenido públicamente para dar su versión de los hechos. El letrado ha anunciado que se presentarán acciones legales y que solicitarán las grabaciones de las cámaras de seguridad del local como prueba. Moeckel ha insistido en que existen dos versiones de lo ocurrido y que es fundamental acudir a los hechos objetivos, como las imágenes registradas, para esclarecer la verdad. Además, ha criticado que se tienda a estigmatizar a los personajes públicos por su fama, recordando que Cayetano tiene derecho, como cualquier ciudadano, a la presunción de inocencia.

Con todo, la historia aún está lejos de cerrarse. En los próximos días, será clave conocer el contenido de las grabaciones y las pruebas que se aporten tanto por parte del torero como de la policía. Por ahora, Cayetano Rivera se enfrenta no solo a un proceso legal, sino también al juicio público, que muchas veces resulta igual o más duro que el judicial.