La inesperada y llamativa soledad de Pedro Almodóvar en el estreno de su último proyecto

Pedro Almodóvar ha presentado su último proyecto audiovisual que tiene como título La habitación de al lado. Se trata de una ficción en la que habla del dolor, la enfermedad y la muerte, pero también de la importancia de celebrar las pequeñas cosas de la vida. Será el 18 de octubre cuando se estrene la película que tiene como protagonistas a Tilda Swinton y Julianne Moore. Sin embargo, antes de que llegue el gran día se ha celebrado la premier en Madrid.

Como era de esperar, el director manchego ha posado en el photocall habilitado. Lo ha hecho tanto en solitario como con las intérpretes principales. Sin embargo, ha llamado especial atención un detalle y es que no se ha producido un gran despligue de rostros conocidos como suele ocurrir en este tipo de eventos.

Pedro Almodóvar posando ante los medios. (Foto: Gtres)

Uno de los motivos podría tener que ver con que la capital acogió en la misma fecha tres actos de una importancia relevante a los que acudieron gran parte de celebridades, creadores de contenidos, actores y actrices, entre otros. Por un lado, en el Mercado de Motores se celebró la cuarta edición de los premios Forbes Best Content Creators 2024. Cita a la que acudieron numerosos influencer.

Pedro Almodóvar, Tilda Swinton y Julianne Moore. (Foto: Gtres)

Entre la lista figuraron nombres de la talla de: María García de Jaime, Tomár Páramo, Roca Rey, Victoria Federica, Marta Pombo, Marina Rivers, Elena Gotari, Juan Pérez, Pelayo Díaz, Rocío Camacho, Daniel Illescas, Joaquín Pol, Abel Planelles, Álex Roca, Luc Loren, Anita Matamoros, Alicia Martínez, Marta Torné, Lucía González, Omar Montes, Mar Flores y Tania Llasera, entre otros.

También se celebraron los premios Elle for Hope a al que también asistieron numerosos rostros conocidos. No quiso perderse esta cita solidaria Sara Carbonero, que ofreció un discurso de lo más emotivo. «No ha sido fácil para mí estar aquí y tomar la decisión de recoger este premio. No por lo que significa, que me encanta, sino porque para mí es la primera vez que hablo públicamente y a corazón abierto sobre mi enfermedad, el cáncer. Una palabra de la que he huido durante años, y a la que no me gustaba hacer referencia porque creía que si no la nombraba no sería una realidad (…)», llegó a decir al subir al escenario.

Pedro Almodóvar en un photocall. (Foto: Gtres)

Estuvieron presentes también la astronauta Sara García, Cristina Cerqueiras, Carla Vico, Emi Huelva, Tamara Gorro, Almudena Cid, Raquel Perera, Blanca Paloma, Amelia Bono, Marisa Jara, Hiba Abouk, Isabel Jiménez, Paco León, Ana Obregón, entre otros famosos.

Y, por último también tuvieron lugar en Madrid los premios T de Telva. A este acto asistieron: Cayetano Martínez de Irujo, Inés Sastre, Rossy de Palma, José Luis Martínez-Ameida, Nieves Álvarez, Judith Mascó, Laura Ponte, Yolanda Font, Cristina Tárrega, Carmen Lomana, Teresa Baca, Martina Klein, Raquel Sánchez Silva, entre otros.