El Deluxe vuelve al prime time de los viernes y se estrena –nada más y nada menos- que con la invitación del actor Jorge Sanz. El que fuera protagonista de Crónica del alba, se sentaba en el plató de Telecinco para hablar de su vida, contar sus experiencias y abrir su corazón. A sus 52 años, Jorge tiene mucho que narrar, tanto personal como profesionalmente, y así lo hacía saber a una audiencia que esperaba expectante dos momentazos de la noche: la relación del actor con su hija y el desencuentro con Almodóvar.

Con tan solo 19 años, el madrileño se convertía en padre de una relación pasajera y, en un primer momento, no quiso ejercer como tal. Cuando se dio cuenta del error y quiso enmendarlo, ya era tarde, pues la pequeña Marta ya tenía una figura paterna. “Me arrepiento de no haber ejercido de padre de mi primera hija desde que nació”, confesaba en el plató de Mediaset. Durante 18 años, Sanz tuvo que ver cómo crecía su hija a través de fotografías hasta que esta cumplió la mayoría de edad y levantó el teléfono para intentar reparar su mala decisión. “Cuando ella ya fue mayor de edad, se produjo el primer encuentro. No me reprochó nada, ella se enteró de que yo era su padre cuando tenía unos 10 años”, explicaba emocionado.

Su primer encuentro se produjo en Oviedo y, dos meses después, Marta se mudó con su padre durante tres años. “Alucinó cuando vino a casa y vio que tenía fotos suyas pegadas en el frigorífico”, contaba como anécdota, asegurando que lloró la primera vez que la vio. Al intérprete de La niña de tus ojos se le hacía la boca agua al contar la maravillosa persona que es su hija. “Tiene un sentido del humor fantástico y está muy orgullosa de mí. Yo también de ella”, aseguraba. Y es que, a pesar de no haber tomado la mejor decisión de su vida cuando Marta aún no había nacido, Jorge aseguraba ser plenamente feliz y confesaba estar recuperando el tiempo perdido.

El segundo colofón de la noche se producía cuando, el que fuera Tito en Verano Azul, contaba su experiencia siendo parte del elenco de Carne Trémula, película dirigida por Pedro Almodóvar. No obstante, su presencia duró poco, pues a la semana de comenzar el rodaje el actor fue despedido. Jorge confesaba que Almodóvar tiene una gran personalidad y que, para trabajar con él, hay que entrar en su juego. “Cuando fui a trabajar con él yo iba a mi rollo. No me interesaba para nada su vida, yo iba a hacer mi película y fuera. Y no, no es así”, explicaba. El motivo parece ser unas risas que el actor se echaba con sus compañeros y el director le pilló. “Fue un trauma, me debió pillar riéndome de él”, añadía el actor, contando sin tapujos lo que pasó. Asimismo, recordaba que fue el propio Almodóvar quien le reunió y, tomando un combinado, le dijo que su relación no funcionaba y que iba a prescindir de él para continuar con la película. Aunque Jorge Sanz no hablaba con rencor, ese momento se le guardó para siempre en la memoria.