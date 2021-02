A las 22:00 de la noche arrancaba una nueva entrega de ‘El desafío’, formato emitido en Antena 3. Los concursantes, nerviosos han tenido que demostrar sus destrezas en las diferentes pruebas en las que han estado practicando durante toda la semana. Ágatha Ruiz de la Prada ha sido una de las protagonistas de la noche, y no solo por su actuación sino por el enfrentamiento que ha tenido con uno de los miembros del jurado: Juan del Val. La modista se había preparado una original actuación al más puro estilo ‘La La Land’, un espectáculo donde ha tenido que demostrar su destreza bailando con una arriesgada coreografía que le ha hecho subirse por encima de los coches que han ocupado gran parte del plató.

Sin embargo, el esfuerzo y las ganas de la madrileña no han logrado convencer al marido de Nuria Roca. «Me he quedado sin palabras. No es necesario bailar bien, pero, aunque hayan dicho tus compañeros que te has esforzado, lo suyo es que tuvieras aprendido algo de la canción, un algo. Independientemente de saber moverse bien o no», criticaba. “Creo el número, siendo tan divertido, era francamente muy muy mejorable», añadía. Palabras que no han sentado nada bien a la diseñadora, que no dudaba en responder: «No le ha gustado, bueno, es que no es lo mío. Es una letra muy difícil y se traba muchísimo”. Sin embargo, la cosa no terminaba ahí porque el escritor quería seguir dando su punto de vista sobre la actuación. “No dudo de la dificultad, pero la actuación daba una imagen de no sé, por lo menos podías haberte aprendido la última palabra de cada frase», comentaba Juan.

Pero no era el único que criticaba el show realizado por Ágatha. Santiago Segura se atrevía a comparar la actuación con la de una niña del colegio a la que le han obligado a hacer un baile. «Me ha gustado mucho porque me lo he tomado como si fuera una comedia, pero creo que es el peor playback que he visto en toda mi vida. Es que no has dado ni una y movías la boca cuando te apetecía. Eras como un ventrílocuo malo», expresaba el cineasta español. «Puedo estar de acuerdo», respondía la diseñadora antes las duras críticas. «Bueno, si te lo has pasado bien, eso es lo importante», decía Tamara Falcó para quitar hierro a ese momento tan tenso que se estaba viviendo en el plató.

Por otro lado, Jorge Sanz ha logrado dejar sin palabras a todos los miembros del jurado, a Roberto Leal e incluso a cada uno de sus compañeros. Si hay una prueba que genera expectación cada semana es la de apnea. Esta vez, el actor ha tenido que sumergirse en el agua y aguantar el mayor tiempo posible y, vaya si lo ha conseguido porque ha batido un nuevo récord. El actor ha logrado estar bajo el agua más de cuatro minutos y medio lo que ha provocado que la hija de Isabel Preysler aplaudiera su hazaña. “He vuelto a sentir lo mismo que sentimos todas las españolas en ‘Belle Époque’ cuando ganaste el Oscar”, son las palabras con las que Tamara Falcó le ha sorprendido al participante que se mostraba orgulloso tras su prueba. Por su parte, Santiago Segura que también le ha felicitado ha llegado a confesar que lo ha pasado mal en determinados momentos por si lo estaba pasando mal bajo el agua.