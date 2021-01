La espera ha llegado a su fin. Este viernes por la noche se ha estrenado ‘El Desafío’ en Antena 3, el programa presentado por Roberto Leal que ha puesto al límite a los primeros concursantes entre los que se encontraba Tamara Falcó. No cabe duda que, la socialité se encuentra en un gran momento profesional, aunque también personal por su recién relación con Iñigo Onieva. Desde que se convirtió en la ganadora indiscutible de ‘MasterChef Celebrity 4’, la hija de Isabel Preysler no ha parado de trabajar en televisión, entre otras cosas. Con un explosivo look compuesto por unos leggings negro y un corpiño del mismo tono, Tamara hacía su debut en el formato. Sin embargo, no sabía lo que podría llegar a vivir en el estreno del progeama porque casi le da un «infarto» mientras veía el desafío de Ana Peleteiro.

«La cama de la muerte, le han buscado un nombre que tranquiliza», avanzaba Roberto Leal sobre la prueba que tenía que hacer la deportista. Resulta que Peleteiro tenía que estar tumbada y atada de pies y manos mientras caía en peso muerto una tabla con enormes pinchos. El reto era salir lo antes posible para no ser aplastada. «Estoy preocupadísima, esto me parece brutal. Me parece una máquina de tortura», dijo al inicio de la prueba Tamara Falcó. Como era de esperar, Ana consiguió escapar de los enormes dientes cuando, de repente, Falcó expresó: «¿Qué?», al ver que la plataforma caía sobre la concursante. «¡Me cago en la p…, no me hagáis esto!», chillaba uno de sus compañeros desde las gradas cuando la prueba parecía haber terminado.

Lo que nadie se esperaba es que el desafío fuese escabullirse de la tabla con pinchos sino un atrevido truco de magia de escapismo. Todos se quedaron sin respiración cuando Ana apareció sana y salva tras el truco. «Estoy muy enfadada con Ana ahora mismo. Primero pensé que lo estaba haciendo muy mal, que estaba como desatada y que no podía salir. Y cuando han caído los pinchos sobre ti casi me da un infarto», llegó a decir Falcó todavía con el susto en el cuerpo.

Quien tampoco lo pasó nada bien por unos minutos fue David Bustamante, que también fue uno de los concursantes esta primera entrega del programa. El cantante ha reaparecido en televisión con un brutal cambio de imagen al perder nada más y nada menos que 20 kilos durante la grabación de ‘El desafío’. Bustamante tuvo que enfrentarse a un reto de apnea que afrontó con coraje y decisión. La prueba consistía en aguantar bajo el agua el mayor tiempo posible para así batir su propio récord. Sin embargo, logró estar zambullido 1:30 minutos, marca que no esperaba, ya que había estado trabajando duro para poder aguantar un poco más.

Jorge Sanz que está muy presente televisivamente debido a sus múltiples apariciones en diferentes programas como por ejemplo, ‘Pasapalabra’ o ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’, tuvo un encontronazo con Juan del Val. El actor memorizo la mayor cantidad de capitales del mundo como parte de su reto, lo que no pareció ser suficiente para el marido de Nuria Roca que no dudó en hacer un comentario que más tarde contestaría Sanz. «Me parece que debes seguir progresando. Que digas que la tuya es la prueba más difícil es de tener muy poca vergüenza», dijo con desdén al tiempo que comparó su prueba con la de Ágatha Ruiz de la Prada que sirvió una copa de vino subida a una apisonadora tras hacer un circuito con ella. «Yo vengo a por desafíos, lo mental me cuesta más, pero mi reto son los de habilidad», contestó el intérprete en su defensa tras el duro comentario de Del Val.