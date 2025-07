Cayetano Rivera ha reaparecido públicamente tras varios días de absoluto hermetismo y silencio mediático. El torero ha sido captado por las cámaras de Gtres en el aeropuerto de Palma de Mallorca, en lo que suponen las primeras imágenes tras su reciente detención, un episodio que ha generado una gran expectación tanto entre la prensa del corazón como en los medios generalistas en los últimos días. La presencia del diestro en la isla balear no ha pasado desapercibida, y su llegada ha estado marcada por un notable malestar ante la atención mediática. «¿Podéis dejarme? No, no, esto no, ¿eh?», han sido sus únicas palabras.

Vestido con ropa informal, gafas de sol oscuras y con semblante serio, Cayetano Rivera se ha mostrado caminando con paso firme por las instalaciones del aeropuerto junto a su hijo en común con Eva González, tratando en todo momento de esquivar a los reporteros gráficos y cámaras de televisión que ya lo esperaban en el lugar. Aunque no ha hecho declaraciones, su actitud hablaba por sí sola: visiblemente incómodo y evitando el contacto visual. Bajo las gafas de sol, se podía intuir lo que parecía ser un leve moratón, presumiblemente fruto de las heridas sufridas durante el suceso que desencadenó la detención.

Cayetano Rivera en el aeropuerto de Palma. (Foto: Gtres)

Rivera fue arrestado el pasado fin de semana tras un altercado en un establecimiento de comida, donde presuntamente se habría producido una confrontación con trabajadores del local que derivó en la intervención de la policía. Sin embargo, su entorno defiende firmemente su inocencia, argumentando que todo ha sido una situación desproporcionada y mal interpretada. De acuerdo con el relato compartido en televisión, todo comenzó cuando un empleado le pidió que debía sacar un ticket para poder ser atendido, como parte del funcionamiento habitual del establecimiento. Esta petición habría provocado cierta tensión, y los trabajadores decidieron avisar a la policía al considerar que la situación se estaba complicando. Testigos presenciales indicaron que la reacción del torero fue alterada, y algunos vecinos declararon haber visto a «un hombre en el suelo esposado».

El comunicado de Cayetano Rivera tras su detención

Aunque en su reaparición pública en el aeropuerto de Palma de Mallorca ha optado por guardar silencio y evitar cualquier declaración ante los medios, Cayetano Rivera sí se ha pronunciado a través de sus redes sociales. En un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter, en la noche del pasado martes 1 de julio, el torero niega de forma tajante haber amenazado o agredido a ningún agente. «En ningún momento amenacé ni agredí a nadie. Mucho menos a la policía, institución que siempre he respetado y admirado por su labor y valentía, y a la que seguiré reconociendo como tal», afirma en el escrito.

Aunque las heridas físicas duelen, no es eso lo que más me duele. El verdadero dolor nace de la impotencia y la frustración de sentirme tratado como un delincuente o incluso un «terrorista» por una discusión previa, en la que en ningún momento amenacé ni agredí a nadie. Mucho… — Cayetano (@Cayetano_Rivera) July 1, 2025

En el escrito, Rivera comienza reconociendo que «aunque las heridas físicas duelen, no es eso lo que más me duele». «El verdadero dolor nace de la impotencia y la frustración de sentirme tratado como un delincuente o incluso un ‘terrorista’ por una discusión previa», explica, mostrando su desconcierto y malestar ante lo ocurrido. Asimismo, Cayetano asegura que quiere pensar que lo sucedido fue «un hecho aislado» en el ejercicio de las funciones policiales, desmarcándose así de cualquier actitud violenta y apelando al respeto mutuo.