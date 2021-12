Hay algo que a Penélope Cruz y Javier Bardem les quita el sueño: el uso que sus hijos puedan hacer de las redes sociales. La intérprete de Alcobendas reconoce que tiene una relación «extraña» con ellas y que pone mucho cuidado a la hora de utilizarlas. Poco o nada se sabe dentro de nuestras fronteras de sus temores, intimidades o de cómo educan a sus hijos. Una vez más, ha habido que recurrir a una entrevista al otro lado del charco para comprobarlo.

Ha sido a través de una charla de la madrileña en el programa estadounidense de la CBS Sunday Morning donde se ha abierto en canal para hablar de este y otros asuntos. La protagonista de Madres paralelas es madre de dos hijos junto a Bardem, de 8 y 10 años. Ambos se encontrarán pronto con un escenario tecnológico que puede llegar a resultarles invasivo y eso es algo que Pe ha decidido evitar. ¿Cómo? A continuación te lo contamos.

In this «Sunspot» actress Penélope Cruz tells Holly Williams why she thinks it’s important to wait until her kids are older to expose them to social media and technology pic.twitter.com/7LrPBO30fx

— CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) December 19, 2021