Joaquín Torres da la última hora sobre su enfrentamiento con Penélope Cruz y Javier Bardem

Unas, sea como fueren, que no habrían gustado en absoluto a la musa de Pedro Almodóvar ni a Bardem; pues le enviaron un burofax al esposo de Raúl Prieto exigiéndole que se abstuviera de hablar de ellos y cumpliera así, con su acuerdo de confidencialidad. Sobre éste, precisamente, Joaquín ha hablado hace escasas horas a las cámaras de Gtres. «Sí, recibí un burofax, pero te diré que no me hace falta un contrato para no hablar de la casa de alguien que no quiere hablar. Aún así, yo no renuncio a la autoría de mi casa como ellos tampoco lo hacen con la de sus películas. Yo respondí al burofax. La relación fue muy dura cuando hicimos la casa. Ya expliqué que renuncié porque ellos tenían dudas sobre la filtración de la información de su propia vida personal y cuando un cliente no confía en ti…», ha explicado.

Penélope Cruz se negó a que Joaquín Torres le decorara la casa

Asimismo, Joaquín Torees ha desvelado que el descontento de la pareja con él, hizo que el arquitecto terminara su trabajo antes de lo previsto. «Penélope me pidió por favor terminar, o sea, termínanos hasta que, por lo menos, la casa estuviera acabada, y la decoración la dejamos al margen. Yo le dije ‘de acuerdo’», ha dicho.

La pareja de actores eligió a Joaquín Torres hace ya más de una década, siendo en el año 2011, cuando el natural de Barcelona, habló por primera vez de Penélope Cruz y Javier Bardem ante los medios de comunicación. «Penélope Cruz me ha hecho firmar una cláusula de confidencialidad. Yo no niego nunca la autoría de mis proyectos pero no hablo de ellos (…) Quedaron muy satisfechos de su casa pero no de mi notoriedad», señaló entonces.