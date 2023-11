Joaquín Torres suma una nueva polémica a sus espaldas. Aunque esta vez, con burofax de por medio. Apenas unos días después de que el arquitecto protagonizara todo tipo de titulares en la crónica social de nuestro país al asegurar que Cristina Tárrega, supuestamente, le había hecho magia negra para causarle males; y de entrar, además, en una guerra mediática con Tamara Falcó por el ático al que la marquesa de Griñón va a mudarse con Íñigo Onieva, Torres se ha confesado abiertamente sobre la vivienda que diseño, hace ya algún tiempo, para Penélope Cruz y Javier Bardem en Madrid.

Se trata de una villa prefabricada en San Agustín de Guadalix, en la sierra de Madrid. Concretamente, en la exclusiva urbanización de Valdelagua. La vivienda cuenta con todo tipo de lujos, entre ellos, gimnasio, piscina, jacuzzi y un amplio jardín, que podría haber costado al matrimonio entre 600.000 y 1,5 millones de euros. Una cifra a la que cabe sumar los gastos mensuales de la comunidad, que oscilarían entre 280 y 350 euros.

Joaquín Torres en ‘Espejo Público’ / Antena 3

«Habían escogido una madera de 30 cm de Porcelanosa. El tono era blanco, mate, roto. Cuando estaba todo puesto, no les pareció bien y yo les dije que era el tono que se había elegido. Se tuvo que cambiar toda la madera de la casa para poner otra. Yo soy el de Porcelanosa y les digo que nanai, que esto es lo que hay. Había que vaciar la casa para que nadie pudiera verles. No pueden ser los actores oscarizados de este país y que no salgas en ningún lado (…) Las visitas de obra eran terribles. Con ellos lo pasé realmente muy mal, fui yo el que decidí no terminarle la casa. Fue una pareja muy complicada, no porque fueran exigentes, sino porque me responsabilizaban a mí de lo que salía en la prensa de ellos, de chivarme», ha contado Torres.

Sus palabras, sea como fueren, no habrían hecho ninguna gracia a la musa de Pedro Almodóvar ni a Bardem. Prueba de ello es el burofax que en las últimas horas, la pareja ha mandado al esposo de Raúl Prieto, tal como él mismo ha confesado en Espejo Público, el programa de Antena 3 a los mandos de Susanna Griso para el que colabora asiduamente. «Soy comentarista. No me molestan sus palabras, hace tiempo que retiré ese poder a la gente que quiere hacerme daño. Sobre esto, he recibido esta semana un burofax de Penélope Cruz y Javier Bardem», ha dicho.

Joaquín Torres en ‘Espejo Público’ / Antena 3

El contenido del burofax que ha recibido Joaquín Torres

Según ha desvelado el arquitecto, el contenido del burofax no sería de carácter ofensivo y se limitaría, únicamente, a decirle a Joaquín que se abstenga de hablar de ellos. El acuerdo de confidencialidad, es digno de mención, puede ser un documento anexo al contrato de trabajo o ser una cláusula del mismo. «No cuento nada porque son muy discreto ¿Yo qué he dicho que sea ofensivo? Tengo un contrato de confidencialidad con mis clientes, que aunque no lo tuviera no hablaría de la casa de mis clientes. No cuento nada porque soy muy discreto».