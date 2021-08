Carmen Janeiro y Luis Masaveu rompen tras diez años juntos

Inesperada noticia en el clan Janeiro. Carmen Janeiro y Luis Masaveu han puesto punto final a su relación después de una década juntos. Así lo han confirmado fuentes cercanas a la pareja a la revista Semana. Al parecer, la ruptura se produjo hace algunos meses, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha conocido la noticia. Carmen y Luis llevan ya algún tiempo haciendo vidas por separado.

Una noticia que, sin duda, ha supuesto toda una sorpresa debido a que la pareja llevaba diez años junta y a que Carmen se había trasladado recientemente a Portugal, donde el empresario residía desde finales de 2020. Masaveu se mudó al país vecino a raíz de la fusión de Unicaja y Liberbank, ya que tanto él como su familia son consejeros de esta entidad. De hecho, poco después de conocerse la noticia del traslado de Carmen a Portugal se hacía público que la pareja había puesto a la venta la casa de Marbella en la que hasta entonces residían por un precio superior a los cuatro millones de euros y que podrían haber vendido ya, debido a que no aparece en los portales inmobiliarios.

Tanto Carmen Janeiro como Luis Masaveu siempre han sido muy discretos con todo lo que respecta a su relación y, por tanto, no han trascendido de momento los motivos que les han llevado a tomar caminos separados. Sin embargo, desde la publicación apuntan a que podría haber tenido que ver con el reciente traslado de la hermana de Jesulín a Portugal. Según algunas fuentes cercanas a Carmen a las que ha tenido acceso la revista, parece que a la joven no le ha resultado tan fácil adaptarse a su nueva vida en el país vecino debido a que tiene varios frentes abiertos en España, sobre todo, por su madre, que acaba de operarse de la cadera y necesita atención. A esto hay que añadir que en estos momentos la matriarca del clan vive sola en Ambiciones y esto puede resultarle muy duro tras la operación al ser un lugar muy grande. Por ahora se han estado organizando entre los hermanos para cuidarla, pero Carmen quiere estar más pendiente de ella.

Aunque esto no es motivo para una ruptura, la realidad es que la pareja llevaba unos meses en los que no estaba especialmente bien, por lo que ha decidido tomar caminos separados. Por esto, el empresario no estuvo presente en el reciente funeral por el padre de Carmen, Humberto Janeiro, aunque tampoco hizo acto de presencia en su entierro. Habrá que esperar todavía a ver si la pareja confirma la noticia aunque, dado que siempre han sido muy celosos de su intimidad, no se espera que lo hagan.