Jorge Javier Vázquez, el menos protagonista de su vuelta a la televisión

A las 22:00 horas en punto, de punta en blanco y con su característica ironía ausente y falta de protagonismo. «Muy buenas noches ¡Bienvenidos a Supervivientes! Estoy muy feliz de estar de nuevo con vosotros, os he echado de menos». Y ya está, sin más. Así fue la reaparición de Jorge Javier Vázquez en televisión, este jueves, tras 161 días alejado de la pequeña pantalla. El presentador volvió a coger las riendas de un programa tras el fin fulminante de Sálvame el pasado mes de junio, y el fracaso, en septiembre, del magacín vespertino que declaró la guerra a Pablo Motos y a El Hormiguero -en Antena 3-, matando incluso a una de sus hormigas en una promoción previa al estreno: Cuentos Chinos.

Fue a principios del pasado mes de febrero cuando, tras varias semanas de rumores, Mediaset anunció la vuelta de Jorge Javier Vázquez como presentador de la duodécima edición de Supervivientes, que esta temporada inicia una nueva etapa bajo la producción de Cuarzo, la productora que fundó Ana Rosa Quintana en el año 2000 y que, en 2017, vendió a Banijay Group haciéndose este con el 100% del capital de la compañía. Pero lo que no se esperaban los espectadores, sea como fuere, es que llegado el momento, tal regreso pasará tan desapercibido.

Jorge Javier Vázquez en ‘Supervivientes 2024’ / Telecinco

La noticia coincidió del regreso de Jorge Javier Vázquez a las primeras filas de Mediaset coincidió en el tiempo con el cierre de La fábrica de la tele tras desvincularse de grupo de comunicación a raíz del cambio de propiedad de la compañía, que trajo consigo una reestructuración cuyo objetivo, según trascendió, era renovar su parrilla televisiva, los rostros protagonistas de la misma (algunos), y «mejorar las relaciones con el poder político». Y de ahí, quizás, que inicialmente se publicara que la empresa propietaria de Telecinco y Cuatro no iba a contar con Jorge Javier para sus próximos realities en 2024. Porque sí. Jorge Javier se ganó tantas simpatías como antipatías en los altos cargos de Mediaset tras la salida de Paolo Vasile, por su actitud ante las cámaras -él mismo se jactaba de su apodo de ‘pequeño dictador’-, y su posicionamiento ideológico dentro y fuera de los platós de televisión.

La afirmación, sea como fuere, fue desmentida por el propio protagonista en la revista Lecturas: «A mí nunca me dijeron que no iba a presentar Supervivientes. Cuando me reunieron tras la cancelación de Cuentos chinos ya me dijeron que iba a presentar el programa, pero después yo ya no tengo el control de las cosas que se publican», aseguró el catalán, que debutó como presentador de Supervivientes en el año 2011 cogiendo el relevo a Jesús Vázquez, que había sido el anterior maestro de ceremonias del formato.

Jorge Javier Vázquez en ‘Supervivientes 2024’ / Telecinco

Jorge Javier Vázquez, es clave aquí, tiene contrato vigente con Mediaset hasta el próximo año 2025. Fue Paolo Vasile antes de su marcha como consejero delegado de Mediset España quien, visionario o no de un posible mal augurio para Jorge Javier en Telecinco, renovo su contrato de larga duración en la cadena.

‘Supervivientes 2024’: la nueva mecánica

Mediaset anunció una novedad «historia» en esta nueva entrega de Supervivientes. Y no falló. El programa arrancó con un importante cambio en su mecánica y nuevas localizaciones: Playa Olimpo y Playa Condena, dos enclaves muy diferentes cuyos moradores se decidiran semanalmente en una prueba. Asimismo, desveló a Poseidón, dios de los mares, como elemento clave. La figura de la mitología griega estará presente en el desarrollo del concurso, «dispuesto a dar su beneplácito o a desatar su ira ante los acontecimientos que tengan lugar durante la aventura».

Jorge Javier Vázquez y Zayra Gutiérrez en ‘Supervivientes 2024’ / Telecinco

Jorge Javier estará al frente de las galas principales de los jueves y contará con la colaboración, una vez más, de Laura Madrueño como maestra de ceremonias en Honduras. Por su parte, Carlos Sobera conducirá Supervivientes: Tierra de Nadie, que se emitirá los martes, y Sandra Barneda se hará cargo de Supervivientes: Conexión Honduras, el debate de los domingos. Y eso no es todo. En Mitele Plus, los espectadores podrán ser fieles seguidores de ¿Quién dijo quiero ir a Supervivientes?, un formato que repasará lo ocurrido en Honduras en clave de humor.