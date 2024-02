La Fashion Week de Madrid continúa reuniendo a numerosos rostros del país en cada uno de sus desfiles. Uno de los últimos fue el protagonizado por la nueva colección de Ágatha Ruiz de la Prada, el cual, como no podía ser de otra manera, contó con la presencia de su propia diseñadora y su equipo de trabajo. Haciendo gala de su naturalidad, la experta en moda atendió a los medios de comunicación encargados de cubrir el evento, con los que habló largo y tendido sobre su situación profesional actual, marcada por su reciente participación en el programa Bailando con estrellas.

Es precisamente en el espacio televisivo mencionado donde ha coincidido con personas icónicas del mundo de la televisión, como es el caso de Jesús Vázquez, presentador del formato, con el que mostró ciertas rencillas tras protagonizar su sonada ‘espantá’ durante el primer programa por no estar de acuerdo con la valoración del jurado: «Estuvo antipático conmigo. Y no sé por qué… Entiendo que tantas horas con el micrófono en la mano, es muy difícil», manifestaba, al mismo tiempo que recalcaba que, en cambio, había recibido un trato increíble por parte de Valeria Mazza, la otra presentadora del concurso.

Ágatha Ruiz de la Prada en Fashion Week de Madrid/ Gtres

Sin entrar en mayor destalles sobre su paso por el programa de baile, Ágatha Ruiz de la Prada se ha pronunciado sobre la última portada de la revista Diez Minutos protagonizada por Tita Cervera y ‘El Chaterrero’, su expareja: «Yo soy muy fan de los dos. Son amigos desde hace muchísimo tiempo. Ella es extraordinaria y él también. Me encantan», confesaba, dejando claro que mantiene una muy buena relación con ambos.

Por otro lado también se pronunció sobre su guerra mediática con Carmen Lomana, a la que quiso referirse con un tono bromista y distendido: «Llegados a esta situación, casi prefiero que me siga insultando porque me da como un nivel. Gracias a ella me estoy forrando», apuntaba.

La polémica de Ágatha Ruiz de la Prada en ‘Bailando con estrellas’

El paso de Ágatha Ruiz de la Prada por el programa Bailando con estrellas ha sido fugaz. Tan solo participó durante las dos primeras galas, y en ambas ocasiones, su presencia estuvo marcada por la polémica. En el estreno, la diseñadora abandonó el plató con motivo de las valoraciones del jurado, de las que discrepaba. A la siguiente semana, la profesional de la industria de la moda volvió a los escenarios pero finalmente fue elegida como expulsada de la noche.

Ágatha Ruiz de la Prada en el programa ‘Bailando con estrellas’/ Mediaset

Esta actitud llevó a Jesús Vázquez a pronunciarse ante las cámaras sobre lo sucedido en los primeros segundos de la tercera gala: «Al salir de aquí dijo que para ella había sido una liberación irse. Ágatha, yo comparto tu opinión, porque fue una liberación para todos. En fin», comenzaba a decir. «Me va a dar mucha pena quien se vaya hoy porque ya son todos monísimos, todos se están esforzando mucho y todos están trabajando. […] Lo importante es mejorar cada semana, quedarse y sentir. Para todos es así… menos para Ágatha, que se marchó», concluía.