Fue hace varias semanas cuando la crónica social de nuestro país se hizo eco de la que podía ser la nueva ilusión de Tita Cervera después de que la baronessa fuera vista disfrutando de una cita de lo más romántica y exclusiva junto a Luis Miguel Rodríguez ‘El Chatarrero’, en una marisquéria del centro de Madrid. Aunque la coleccionista aseguró entonces, en una entrevista ofrecida a Miquel Valls, que no podía imaginarse «enamorada de nuevo» porque ha «vivido mucho amor con personas que he querido mucho y no me veo»; lo cierto es que unas imágenes de los dos juntos han hecho saltar otra vez las alarmas sobre un posible noviazgo.

Ha sido el programa Y ahora Sonsoles, a los mandos de Sonsoles Ónega, en Antena 3, el que, este martes, como adelanto de la portada que llevará la revista Diez Minutos a los quiosos, en las próximas horas, ha compartido con los espectadores unas imágenes de Tita con el empresario. En ellas, ambos se muestran muy cómplices y cariñosos el uno con el otro, paseando por las calles de la capital.

La baronesa Thyssen y Luismi ‘El Chatarrero’ en una portada / Antena 3

La que fuera esposa del actor estadounidense Lex Barker reside en Andorra. Sin emabargo, cabe recordar, que posee una mansión en La Moraleja, una urbanización residencial de lujo situada en el municipio de Alcobendas, en la zona norte del área metropolitana de Madrid, de más de 18.023 metros cuadrados y 1.721 metros de vivienda. Por su parte, ‘El Chatarrero’, vive a caballo entre Torrejón de la Calzada, donde tiene la planta de recambios y centro autorizado de reciclaje de vehículos más grande de Europa, y su Parla natal.

Por el momento, ninguno de los dos protagonistas ha confirmado que entre ellos exista algo más que una amistad, aunque bien es cierto que son varias las veces, al margen de la más reciente, que se les ha relacionado sentimentalmente. Ya en 2016, se rumoreó sobre un romance secreto entre ambos cuando se dejaron ver juntos compartiendo mesa en algún que otro restaurante de Madrid, en compañía de Borja Thyssen, hijo de la baronesa, y su esposa, Blanca Cuesta. Entonces, hacía muy poco que El Chaterrero se había divorciado de la madre de sus hijas -Marta y Victoria-, María Asunción Fernández, tras más de treinta años juntos; y que había puesto punto final, a su vez, a su relación con Carmen Martínez-Bordiú.

Tita Cervera en Barcelona / Gtres

Netflix pone fecha al documental de Tita Cervera

El pasado día 2 de febrero, Netflix presentó en un evento en Madrid sus estrenos para este 2024 entre los que destaca la serie documental protagonizada por la baronesa Thyssen, Carmen Cervera; de la mano de Komodo Studio, la productora creadora de Soy Georgina. La baronesa Thyssen acudió al evento para anunciar este nuevo proyecto y explicó: «es el momento de contar mi vida desde el principio. Estoy muy contenta e ilusionada de que Netflix haya pensado en mí».

Desde hace unos meses se escuchaban rumores sobre que Tita Cervera estaba en negociaciones con el gigante rojo para llevar a cabo un proyecto audiovisual sobre su vida. Estos rumores surgieron tras la publicación de la controvertida biografía que escribió la periodista Nieves Herrero sobre Tita y que, si bien en un principio, fue aprobada por la propia la baronesa Thyssen, finalmente no gustó a la madre de Borja Thyssen.