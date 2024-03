Los famosos que se lesionaron al saltar del helicóptero en ‘Supervivientes’

Arranca la nueva edición de Supervivientes. El programa de aventuras comienza una nueva temporada este jueves 7 de marzo en Mediaset, prometiendo ser una edición fundamental en la historia del formato. Sin embargo, si hay un momento clave y esperado por todos los seguidores del reality, ese es el salto del helicóptero. Cada año, los concursantes tienen que saltar al mar desde una altura elevada y nadar hasta la orilla para encontrarse con sus compañeros. Durante este tiempo, numerosas figuras conocidas han decidido lanzarse al desafío, algunos con mayor destreza que otros y algunos después de una larga deliberación.

Esta temporada se verán las caras: Arancha del Sol, Aurah Ruíz, Zayra Gutierrez, Arkano, Mario González, Claudia Martínez, Javier Ungría, Lorena Morlote, Carmen Borrego, Ángel Cristo Jr., Blanca Manchón, Kike Calleja, Rocío Madrid, Miri Pérez, Gorka Ibarguren, Pedro García-Aguado y Rubén Torres. En este momento tan esperado, repasamos los saltos menos exitosos y las caídas desde el helicóptero que han acabado con algunos problemas de salud.

Jorge Javier Vázquez en ‘Supervivientes’ / Gtres

Ángela Bustillo

En 2007, la Miss participó en el concurso con la intención de desafiarse a sí misma, sin embargo, no esperaba que su estancia en Supervivientes fuera tan breve. Fue durante el salto del helicóptero cuando sufrió una lesión que la obligó a regresar a España apenas una semana después de llegar. Los médicos examinaron su hombro y confirmaron que tenía un desgarro pectoral debido a una mala caída al agua. En un principio, la modelo continúo la experiencia, pero al cabo de los pocos días, los médicos tomaron la decisión de que debía abandonar la isla por su salud.

Tatiana Delgado

Durante la edición en la que Rosa Benito resultó ganadora, Tatiana Delgado estuvo a punto de llegar al tercer puesto. Sin embargo, el inicio del programa fue muy desafortunado para la actriz. Al saltar del helicóptero, uno de sus senos sufrió un fuerte impacto, lo que provocó que la prótesis se desplazara.

Después de varios días, tuvo que admitir que el dolor persistía y que sentía que algo no estaba bien con su pecho, todo mientras no podía contener las lágrimas. Como resultado, regresó a España para que se evaluara el estado de su seno. Afortunadamente, al confirmarse que solo se trataba de un hematoma severo, pudo reincorporarse como concursante de pleno derecho a Supervivientes apenas unos días después.

Leticia Sabater

Leticia Sabater fue una de las participantes más destacadas en ‘Supervivientes 2017’, y su entrada al concurso no fue menos que emocionante. Con su característica determinación, se lanzó al agua recordando a sus fans sus éxitos musicales como la salchipapa y el pepinazo. Sin embargo, su entrada no fue sin incidentes. Leticia se precipitó al agua de espaldas antes de que Jorge Javier le diera la señal, pero para alivio de todos, emergió nadando hacia la orilla sin mayores problemas. «¡Ay, por favor, qué gran susto se llevó!» exclamaba Jorge Javier desde el plató, confirmando que la concursante había tenido un momento accidentado, pero estaba en buen estado.

Rebeca Pous

El salto de Rebeca en la edición de 2014 no resultó como esperaba la concursante en absoluto. El viento le jugó una mala pasada, como lo confirmaban sus nalgas al llegar a la isla. «El viento me ha llevado a caer en horizontal y me he hecho bastante daño», expresaba tras el salto desde el helicóptero.