Georgina Rodríguez es la socialité española que más seguidores atesora en las redes sociales , generando un importante impacto en la industria publicitaria gracias a una imagen que gana enteros con los años. Tanto los estilismos que luce, como las joyas con las que da brillo a su imagen, así como los productos de belleza que emplea para ser uno de los rostros más mediáticos, generan amor y críticas a partes iguales y no pasan desapercibidos en su faceta publicitaria.

Georgina Rodríguez paseando por Madrid / Gtres

No hay duda de que Gio, como la llaman sus más allegados, es poseedora de una gran belleza natural, y se jacta de ello, sin embargo, y como se ha conocido gracias al estudio de diferentes expertos que han compartido su particular análisis en diversos medios especializados en estilo de vida, la joven de Jaca ha experimentado una importante mutación física que ha llamado la atención a lo largo del tiempo, sobre todo en lo que se refiere a su cuerpo escultural.

Sin embargo, a juzgar por las imágenes que hemos visto de ella, llama la atención el importante cambio que ha experimentado en una parte muy concreta de su anatomía: su rostro. Un llamativo antes y después si se presta atención a las instantáneas de sus comienzos en las redes sociales y el presente de la joven.

Georgina Rodríguez durante un evento / Gtres

Los inicios de Georgina Rodríguez en las redes sociales son claros, y también lo es el archivo fotográfico oficial que poseen los medios de comunicación, desde que se conociera su idilio con la española allá por noviembre de 2016. Más allá de la incidencia del paso de estos ocho años por la cara de la influencer durante todo este tiempo han sido varios los doctores y especialistas los encargados de enumerar los pasos por quirófano y otros tratamientos estéticos de Rodríguez para lucir perfecta en la actualidad. El doctor José Manuel Gómez Villar, durante su participación en el programa fiesta, detallaba que Georgina se habría sometido a dos rinoplastias, varios cócteles de vitaminas y peelings y un retoque para el contorno de ojos conocido como bloqueo muscular, además del uso del colágeno para levantar el óvalo facial y aumentar el volumen de los pómulos.

Georgina Rodríguez en el Festival de Cine de Cannes / Gtres

A esta información se añade el análisis que en su día hizo la doctora Lola Sopeña en declaraciones a Jaleos. La experta aseguraba en su día que la novia de Cristiano también se ha realizado un «rellenado de labios para el que se suele emplear ácido hialurónico de alta reticulación». Para la luminosidad de su piel también habría recurrido al tratamiento conocido como Brilliant, que consiste en consiste en la combinación de una limpieza facial profunda, con la punta de diamante y la infiltración de un cóctel vitamínico rico en ácido hialurónico no reticulado y Vitamina C infiltrado. Unas modificaciones que la modelo no ha confirmado de manera oficial, aunque en varias ocasiones ha manifestado no ser contraria ni a las operaciones estéticas ni a los retoques beauty.