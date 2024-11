Belén Estaban, que acaba de cumplir 51 años, se encuentra en un buen momento personal y profesional. Además, desde que inició su nueva andadura en Ni que fuéramos… Shhh, en Canal Quickie, junto a alguno de los míticos colaboradores del extinto Sálvame, su simpatía ha ido creciendo entre los telespectadores, ya que son varios los vídeos de ella los que se hacen virales en las redes sociales.

Ahora, ha realizado una entrevista en la que se ha sincerado sobre el momento vital que atraviesa. Belén Esteban, ahora conocida como La patrona, ha dicho basta y no quiere más censuras. En el marco de esta intervención, la empresaria ha mostrado la ilusión que le haría poder realizar una serie sobre su vida. «Quiero que tenga 60 capítulos. Tengo a dos actrices, pero no se va a hacer todavía», ha dicho. «¿Hay algún malo en la serie?», preguntan a Belén a lo que responde, contundente: «Dos seguros. Malos no, malísimos», ha comentado.

Belén Esteban en LOS40 Music Awards. (Foto: Gtres)

Belén bloquea a Jesulín

Ha sido después cuando se ha sincerado por completo y ha indicado que del padre de su hija también que tendría que hablar. «Hombre, él formó parte de mi vida. ¿Qué hago?», ha dicho al mismo tiempo que ha asegurado que hace mucho que no habla con él ni tiene ningún tipo de contacto. «Está bloqueado. Tiene cojo… que me bloquee él a mí y lo bloquee yo. Es súper gracioso. No hay nada que hablar con él, la persona que tenemos en común es una mujer ya», ha explicado en Semana.

Belén Esteban en un evento. (Foto: Gtres)

Su empresa de gazpachos

Además de hablar de esta faceta personal, Belén Esteban ha contado lo que ha ocurrido con su empresa de gazpachos. «Las patatas todavía las tenemos, pero también las quiero dejar», ha puntualizado. «Yo sólo tenía el gazpacho en la temporada, pero para que ganen más los supermercados que el empresario…», ha explicado.

Belén Esteban posando en un evento en Madrid, (Foto: Gtres)

«Ponía un precio fijo y cada supermercado ponía el que quería. Luego es verdad que lo mío es la televisión, y esto me lleva mucho tiempo, tenía muchas reuniones», ha continuado diciendo. «No voy a estar tampoco toda la vida en la tele, a lo mejor lo retomo, porque es verdad que ha sido una historia en mi vida que he me ha hecho muy feliz, pero he trabajado mucho. ‘Es que se ha arruinado, lo ha dejado’ me dicen. Pues hemos cerrado este año y con ganancias ¿sabes?», ha sentenciado, aclarando así su situación empresarial.