La historia del primer mensaje de Navidad televisado en España

A través de la televisión se han visto varios discursos navideños históricos en España. Para encontrar los orígenes de esta tradición, debemos remontarnos a los primeros años de la historia de la televisión española, cuando estos mensajes se convirtieron en una poderosa herramienta en la evolución de la comunicación institucional.

Los inicios

La costumbre de emitir un mensaje oficial en Navidad comenzó con Francisco Franco. Su primer discurso fue por radio, en la Nochevieja de 1937. Estaba dirigido a sus tropas durante la Guerra Civil. A partir de entonces, y salvo algunos años, Franco dirigió un mensaje a la nación cada fin de año.

Estos mensajes eran emitidos por Radio Nacional y se convirtieron en un ritual para muchas familias. Todo cambió con la llegada de un invento revolucionario: la televisión.

Televisión Española (TVE) comenzó sus emisiones regulares en octubre de 1956. Al principio, tener un televisor era un lujo al alcance de muy pocos. Sin embargo, el llamado “milagro económico español” permitió que cada vez más familias pudieran comprar un aparato. Por eso, la televisión en los años 60 comenzó a popularizarse.

Franco y su gobierno vieron en este medio una herramienta perfecta para su comunicación institucional. Por tanto, los mensajes de fin de año dieron el salto de la radio a la pantalla chica.

El primer mensaje televisado

El primer saludo navideño emitido por televisión marcó un punto de inflexión. En la historia de RTVE no hay una fecha exacta grabada a fuego para el “primer” mensaje navideño televisado. Los archivos sugieren que ocurrió a finales de los años 50 o muy principios de los 60.

En ese marco se han dado varios mensajes navideños famosos, como el célebre discurso de Fin de año de 1969. Lo que lo hizo histórico fue una frase que quedó grabada en la memoria colectiva: la afirmación de Franco de que todo quedaba “atado y bien atado”, refiriéndose a la designación de Juan Carlos de Borbón como su sucesor.

Los primeros discursos navideños por televisión eran producciones muy sobrias. Franco aparecía sentado tras un escritorio, con un fondo neutro, leyendo sus palabras con solemnidad. La imagen, aún en blanco y negro, reforzaba esa sensación de gravedad.

La importancia de la televisión

Aquel primer discurso fue pronunciado por Francisco Franco y emitido por RTVE, que en esos años se consolidaba como el principal canal de información y entretenimiento del país. La historia de RTVE está profundamente vinculada a este tipo de retransmisiones institucionales, especialmente en una etapa en la que la televisión funcionaba como una ventana oficial a la realidad política y social.

Hasta ese momento, este tipo de intervenciones se habían realizado únicamente por radio, un medio mucho más familiar para la población. Sin embargo, la llegada progresiva de televisores a los hogares durante la televisión en los años 60 transformó la vida cotidiana. Ver al jefe del Estado en la pantalla del salón aportó una dimensión visual inédita que hizo que el mensaje resultara más impactante y solemne.

Impacto social

La introducción del mensaje de Navidad en la televisión influyó mucho en la evolución de la comunicación institucional en España. Por primera vez, el jefe del Estado no era solo una voz lejana en la radio, sino un rostro que miraba directamente a las familias desde el salón. Esto creaba una ilusión de proximidad y de unidad nacional muy poderosa.

Para muchas familias, ver el mensaje de Franco se convirtió en un ritual tan navideño como la cena. Reunirse alrededor del televisor, que aún era un símbolo de estatus, a escuchar al “Caudillo” era un acto que reforzaba los valores del régimen y normalizaba su figura en la vida cotidiana. En un país con una prensa fuertemente controlada, la televisión era el altavoz clave del poder.

De Franco al Rey

Con la muerte de Franco en 1975, la tradición dio un giro radical. El rey Juan Carlos I pronunció su primer mensaje de Nochebuena de ese mismo año; cambió deliberadamente la fecha del 31 de diciembre al 24. Apareció rodeado de su familia y mostró un tono conciliador. Su objetivo era distanciarse del pasado franquista y humanizar la figura de la jefatura del Estado.

Actualmente, el mensaje del rey Felipe VI mantiene esa esencia familiar y de cercanía, pero adaptada a los tiempos de la democracia. Se emite en múltiples cadenas y plataformas y sigue congregando a millones de españoles.

Así pues, el mensaje navideño nació como una herramienta de propaganda en la austeridad de los años 60, pero esta tradición ha evolucionado al ritmo de la propia sociedad española. De aquel Franco solemne leyendo detrás de un escritorio, se ha pasado a un rey muy cercano al pueblo y que habla de unidad en la diversidad.

Conclusión

El primer mensaje de Navidad televisado en España fue mucho más que una novedad técnica. Representó el inicio de una tradición que ha crecido y cambiado junto a la sociedad. Desde aquella emisión pionera hasta hoy, estos discursos siguen siendo una pieza clave para comprender nuestra historia reciente y el papel de la televisión como elemento de unión y reflexión colectiva.

Lecturas recomendadas

Transición política como pretexto

El rey y su secreto