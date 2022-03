Bizarrap ha lanzado una nueva ‘Music Sessions’ y el artista invitado ha sido el rapero Residente. La colaboración supera ya los 15 millones de visualizaciones en YouTube y se sitúa en el número de tendencias de dicha plataforma digital. La canción tiene una duración de más de ocho minutos donde aprovecha para atacar a J Balvin.

La trifulca entre los dos cantantes empezó en 2021 cuando el artista de reggaetón incitó a boicotear los Grammy Latinos. Fue aquí cuando el ex miembro de Calle 13 le contestó comparando sus temas con perritos calientes. La colaboración de Bizarrap y Residente en ‘Music Sessions #49’ se divide en tres partes. La primera se titula ‘En un lugar de la Mancha…’ y de forma directa sin nombrarle le dice que «Yo no creo en las estrellas de las plataformas digitales, ni en tu’ Billboards de cremita de pastel, ni en tus historias de Instagram, Dolce & Gabbana y Cartier, solo creo en mi nivel y en el carbón de mi lápiz corriendo por encima del papel”.

En la segunda parte que titula ‘Mis armas son las letras’ critica a todos los cantantes que actúan haciendo playback: «Estos bobos cantan hasta con el micrófono apagado». No obstante, también pone dudo la composición del colombiano: «son artistas de quinta que escriben menos que un bolígrafo sin tinta” o «para dos minutos de canción tienen 20 escritores».

En la tercera parte ya se anuncia explícitamente que las indirectas son directas para J Balvin y lo titula como ‘El caballero de los espejos’. Aquí se burla del artista por sus colaboraciones con series animadas de televisión como ‘Bob Esponja’ o ‘Pokémon’. Lo nombra como “la copia de un clon, el Logan Paul del reguetón» y lo tacha de “pendejo mentiroso”. «Se hace el espiritual, usando la salud mental para vender un documental. Tú eres más falso que un hot dog sin kétchup ni pan», es otra de las frases que además recuerda a la contestación que dio el puertorriqueño tras la polémica de los Grammy Latinos.

No obstante, no se queda aquí, sino que también lo define como “blanquito de colegio” o “imbécil con tinte de cabello” y lo considera “racista”, siendo esto último por la polémica del videoclip en el que aparece poniéndole cadenas de perros a mujeres de raza negra. J Balvin todavía no se ha pronunciado desde el lanzamiento, pero tendremos que esperar para ver si pasa algo similar como con Rauw Alejandro y Jhay Cortez, donde se pasaban la bola. Lo que sí parece quedar claro es la posición de el productor argentino Bizarrap ante dicha guerra.