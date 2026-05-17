Nuevo estudio: el azúcar de los zumos y el de los refrescos no tienen el mismo efecto en el organismo

El azúcar de los zumos y el de los refrescos no tienen el mismo efecto en el organismo. Sin duda alguna, estamos ante un cambio de tendencia en la manera de ver el azúcar, este gran enemigo que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Este estudio es uno de los que pone en cuestión la manera en la que podremos empezar a ver llegar un cambio que, podría convertirse en la antesala de algo más.

Los zumos y determinados refrescos pueden tener incluso una cantidad de azúcar similar, con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente podremos empezar a tener en mente algunos detalles que pueden ser los que nos afectarán de lleno. Un giro radical que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En unos días en los que realmente tocará empezar a cuidar un poco más nuestra alimentación de una forma que tocará tener en mente determinados detalles que serán esenciales.

Un nuevo estudio puede cambiarlo todo

El azúcar puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un giro radical que hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado. Es hora de conocer lo que puede pasar con un reciente estudio que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en breve.

Una novedad que puede convertirse en un cambio radical que, sin duda alguna, podría acabar siendo esencial. Es hora de conocer un poco mejor lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y podría acabar siendo la antesala de algo más.

Este estudio que parece ser un detalle que marcará la diferencia y lo hará de tal manera que tendremos que empezar a cuidar algunos detalles que pueden acabar siendo esenciales. El azúcar se ha convertido en un gran enemigo que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa en estos tiempos que vivimos.

Los zumos de frutas pueden tener una cantidad de azúcar que al final se transformará en más de una alegría que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede ser esencial en estos días en los que realmente puede ser comparable al azúcar de los refrescos.

No tienen el mismo efecto el azúcar de los refrescos que el de los zumos

Los refrescos y los zumos pueden ser los que realmente nos acompañarán en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede ser clave. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Un reciente estudio no pone en el mismo saco los refrescos y los zumos, sino todo lo contrario. Los expertos de Food and Fuction nos explican en un reciente estudio una auténtica revolución: «El impacto de los jugos de frutas en la respuesta de glucosa postprandial (PPGR) sigue siendo controvertido debido a su contenido de azúcar libre. El objetivo de este estudio fue investigar el efecto de la matriz de frutas en el jugo de naranja (OJ) 100% en PPGR. En este ensayo cruzado aleatorio, comparamos la ingesta de 300 ml de 100 % de OJ con bebidas combinadas con azúcar con una matriz de frutas reducida (50% de OJ) o sin (0% de OJ) y un control de glucosa (25 g de azúcar) en hombres jóvenes sanos. Caracterizamos los jugos para nutrientes y (poli)fenoles y medimos la glucosa y la insulina durante 2 horas. También analizamos la variabilidad interindividual y realizamos un análisis de grupos post-hoc de los participantes basado en las diferentes respuestas a las bebidas. La metabolómica se utilizó para explorar más a fondo las diferencias plasmáticas entre los grupos. Las diferencias en el área incremental bajo la curva (iAUC) con el 100 % de OJ y el 50 % de OJ contra el 0 % de OJ no alcanzaron importancia, pero el 100 % de OJ redujeron significativamente el pico de glucosa (Cmax) en comparación con el 0 % de OJ y redujeron los niveles de glucosa a los 15 minutos (C15 min) en comparación con el 50 % de OJ y el 0 % de OJ. La alta variabilidad interindividual se expresó como «alta respuesta» con mayores diferencias en Cmax entre el 100 % de OJ y 0 % de OJ que «respondedores de baja respuesta», así como diferencias en los metabolomas plasmáticos de 60 minutos, particularmente en metabolitos derivados de la OJ como el glucuronida del ácido dihidroferúlico».

Unas cifras que lo cambian todo: «La matriz de frutas de OJ atenúa los picos de glucosa postprandial y la tasa de aumento de la glucosa en hombres jóvenes sanos. La aparición de grupos de respuesta con metabolomas plasmáticos diferenciados subraya la importancia de considerar tanto la matriz alimentaria como las diferencias fisiológicas individuales al evaluar el impacto glucémico de los jugos de frutas».