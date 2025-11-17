Increpan a un cura de Sevilla por dar misa con una bandera LGBTI en el altar: «¡Panda de traidores!»

Una bandera LGTBI sobre la mesa del altar de una iglesia de Sevilla ha encendido la mecha en redes sociales. Un miembro de la asociación tradicionalista católica Orate se ha grabado increpando al sacerdote dominico que presidía el evento. En las imágenes se ve cómo el joven interrumpe la celebración, señala al cura y acusa a la comunidad de ser una «panda de traidores», «desvirtuar el mensaje de Cristo» y «estar vendidos al diablo por 30 monedas».

La escena se produjo el pasado sábado en la iglesia de Santa María La Real, en la calle San Vicente. El templo depende del convento de Santo Tomás de Aquino, gestionado por la comunidad de frailes dominicos de Sevilla.

Durante la misa, un miembro de Orate se levanta y toma la palabra para dirigirse al sacerdote, que preside la homilía de la eucaristía organizada por el citado colectivo. «Sois una panda de traidores. Y el primero eres tú, que estás acogiendo el pecado en esta misa». «Perdona, estás en la casa de Dios, ¿eh?», le replica una mujer. «Claro, y vosotros también –responde el joven–. Y acogéis el pecado sin llamar a su conversión. Sois una panda de traidores, sois los mismos que acogéis el pecado pero rechazáis unas exequias por las almas de víctimas del terrorismo y del odio (en alusión a la suspensión de una misa prevista el pasado día 7 en homenaje a falangistas sevillanos muertos en la Guerra Civil)».

El sacerdote recibe la reprimenda con calma y hasta en cuatro ocasiones hace gestos a los fieles que se lanzan a discutir con el joven para que le dejen expresarse: «Sois una panda de traidores y una cueva de ladrones –insiste–. Desacatáis lo que dice el catecismo y la tradición de la iglesia, que afirma claramente que la práctica de la homosexualidad es un pecado. Estáis desvirtuando el mensaje de Cristo y toda su verdad, estáis vendidos al diablo por 30 monedas».

«Te vamos a denunciar por delito de odio», interviene una mujer. «Me da igual, voy a hacer caso a Dios antes que a los hombres», contesta el joven. «Eso no lo ha dicho el papa Francisco», apunta otro hombre. «Ha dicho que no es un delito, pero sí es pecado», replica el miembro de Orate. «Eso no lo ha dicho», responde la mujer. El joven alza el tono: «¡Eso sí lo ha dicho, señora, y lo puede usted buscar en Internet! Y el catecismo de la iglesia al que usted se rige lo dice claramente». Por último, el miembro de Orate carga nuevamente contra el sacerdote tachándolo de «irresponsable» por «perpetuar el pecado».

En 2023, el papa Francisco dijo sobre la homosexualidad que «no es un delito», sino «una condición humana». «Sí es un pecado, como también es pecado la falta de caridad con el prójimo», señaló en una entrevista a Associated Press. «Si una persona es gay y busca al Señor con buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?», afirmó en 2013.

Orate se define en redes sociales como una «organización católica que defiende y promueve la identidad católica de España a través de la fe, acción y testimonio público de la tradición».

Carta al Vaticano ante el abuso litúrgico producido el pasado 16 de noviembre. pic.twitter.com/mmcJax9Mmt — ORATE (@ORATE_) November 16, 2025

La organización ha remitido dos cartas al Vaticano, una de ellas para denunciar lo que considera un «abuso litúrgico» y otra por la «negativa injustificada» de celebrar la misa en memoria de los falangistas caídos, que acabó cancelada por «presiones mediáticas» y «sin causa justificada».