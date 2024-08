Polémica en Sevilla por el llamamiento de un cura: «Ven a misa, no esperes a que te traigan» en ataúd

«Ven a misa, no esperes a que te traigan». Éste es el mensaje, acompañado de la foto de un ataúd, que ha elegido el cura de Gerena (Sevilla) para pedir a sus vecinos que vayan a misa en un cartel publicado en el Facebook parroquial, lo que ha provocado división entre los feligreses.

El propio sacerdote Ángel Luis Bayo ha explicado a Efe que se ha limitado a subir a la red social un mensaje que le resultó simpático cuando le llegó a su teléfono móvil y, sin querer hacer declaraciones al respecto ni entrar en más detalles, ha señalado que se trata de algo más humorístico que otra cosa.

La foto circula desde hace tiempo en varias versiones e idiomas en las redes sociales, pero lo llamativo es que se haya publicado en el perfil oficial de una iglesia, y más aún una iglesia parroquial, la de la Purísima Concepción, la principal de este pueblo de unos 7.000 habitantes ubicado en el Corredor de la Plata.

La publicación lleva algo más de 48 horas en Facebook y acumula decenas de mensajes y reacciones de los vecinos. Entre las que se pronuncian en contra, una lugareña sostiene que a ella no le gusta «el nuevo párroco», aunque Bayo lleva al frente de la iglesia de Gerena desde 2019.

Según esta vecina, con esta campaña el cura «sólo conseguirá que los difuntos dejen dicho que no lo lleven a la iglesia». «La fe no se impone de esa manera», sentencia. Por su parte, otra vecina, que se autocalifica como cristiana, ha precisado que practica la fe cuando quiere: «Nadie es nadie para que me diga cómo y cuándo».

Pero el sacerdote también ha recibido mensajes de apoyo: algunos destacan su «arte», otros afirman que «hay que reírse de todo» y hay quien cree que la iniciativa ha surgido de alguien «inspirado».

Ángel Luis Bayo, de 49 años y natural de Gibraleón (Huelva), que entre otros destinos ha sido misionero en la prelatura de Moyobamba, en Perú, se ha tomado con humor lo sucedido. Entretanto, fuera de las redes sociales, la localidad se prepara para el 50º aniversario de la coronación canónica de una de las imágenes que cuenta con más devoción en el municipio, Nuestra Señora de la Soledad, con carteles por todo el pueblo que anuncian la celebración.