La NASA avisa: estas ciudades españolas serán inhabitables en 30 años

La NASA ha alertado de que en 30 años, es decir, en 2050, varias ciudades españolas serán inhabitables debido al cambio climático que el planeta está sufriendo, ya que el pasado mes de abril fue el mes más caluroso en los registros globales.

Y es que, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio lleva tiempo investigando con dos herramientas esta situación en el mundo. La primera de ellas son los informes que obtienen de los satélites meteorológicos para poner en marcha un mapa interactivo en el que apuntan a lo que puede pasar en las próximas décadas en cada país. La otra técnica que utilizan para su investigación es el llamado índice de bulbo húmedo, que indica la temperatura más baja a la que cualquier tipo de objeto se puede enfriar cuando la humedad ya se ha evaporado de él.

El informe The Future we don`t want, que se ha publicado con los datos de los satélites del Centro de la NASA para la Simulación Climática (NCCS), informa que hay varias zonas de España que corren peligro, ya que regiones como Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, las temperaturas pueden cambiar por completo en 26 años. Apuntan a que se pueden vivir hasta tres meses seguidos con temperaturas de 35 grados o más.

Los países más amenazados

Pero España no es el único país que está amenazado debido a las consecuencias del cambio climático, ya que el bulbo húmedo ha señalado que las zonas más vulnerables incluyen el sur de Asia, el Golfo Pérsico y el mar Rojo hacia 2050, y el este de China, zonas del sudeste asiático y Brasil en 2070.

Como apoyo a esta estimación, la NASA dice que esas zonas pueden superar con frecuencia los 35 ºC de manera sostenida en el tiempo, además de que la agencia espacial expone que estos lugares pueden superar esa temperatura en los próximos 30 a 50 años con mayor probabilidad.

Las consecuencias del cambio climático

Debido a que la temperatura del planeta no para de crecer, estas son algunas de las consecuencias que el calentamiento global puede ocasionar: