Los propietarios de una vivienda vacía podrán acceder a una ayuda de hasta 600 euros al mes: cómo solicitarlo y requisitos

El Gobierno ofrece ayudas de 600 euros para los propietarios de una vivienda vacía que la pongan a disposición de la Administración para que la cedan a programas de alquiler asequible o social. Este reparto de dinero fue aprobado en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, en el que se establecen los requisitos y condiciones para acceder a estas prestaciones. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la ayuda de 600 euros para los propietarios de una vivienda vacía.

La España de Pedro Sánchez tiene muchos problemas y quizá el más importante tiene que ver con la vivienda. El precio de venta sigue tocando cada mes máximos históricos y en el mes de abril se confirmó una subida del 16,9% anual hasta llegar a los 2.748 euros el metro cuadrado. Sólo en este 2026 el precio de la vivienda en España ha subido un 3,7%, unos números que dejan claro que las últimas políticas intervencionistas del Gobierno no están funcionando.

Por lo que respecta al precio del alquiler, que también está siendo una losa para muchos jóvenes que tienen que lidiar con sueldos precarios. El precio del alquiler en España ha subido en el último año un 5,2% hasta llegar a los 15 euros por metro cuadrado. Esto deja claro que la mala tendencia sigue con respecto al acceso a una vivienda en España y todo hace indicar que los precios seguirán subiendo en los próximos meses.

La ayuda de 600 euros por la vivienda vacía

Para intentar frenar esta sangría que impide a los españoles acceder a la vivienda, desde el Gobierno han tomado una medida que está recogida en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y que entrega 600 euros a los propietarios de una vivienda vacía que cedan el inmueble a la Administración para que sea destinado al alquiler asequible o social. La cesión se establece durante un tiempo de siete años y el propietario tiene la posibilidad, según el acuerdo de cesión, de recibir esta ayuda además de la renta que pague el inquilino, que nunca podrá ser superior a 600 euros.

El propietario de una vivienda vacía sí que recibirá una ayuda de 600 euros más la renta hasta un tope de 1.200 cuando el mismo dueño de la vivienda sea el encargado de gestionar el alquiler asequible o social. Hay que tener en cuenta que, si se cede la vivienda durante siete años, la cuantía total de la ayuda por un valor de 600 euros al mes quedará en 50.000 euros. Además, el Gobierno también ha informado que «este precio umbral de 600 euros al mes será actualizado anualmente conforme al índice de actualización de rentas de alquileres, a partir de la entrada en vigor de este real decreto».

«Se ofrece una ayuda de hasta 17.000 euros (o 25.000 euros si la vivienda se encuentra en una zona tensionada) a particulares que cedan una vivienda a la comunidad autónoma para que sea la administración quien la ponga a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible por un máximo de 600 euros mensuales», informa el Gobierno sobre esta cesión de viviendas a la Administración para alquiler asequible.

Por lo que respecta a los requisitos para acceder a la ayuda de 600 euros para los propietarios de una vivienda vacía, será indispensable que esta cesión dure un mínimo de siete años y que el inmueble sea destinado al alquiler social o asequible. Por lo que respecta al precio, estará regulado por la Administración, no pudiendo nunca superar los 600 euros por casa. Podrán solicitar estas ayudas personas físicas o comunidades de propietarios siempre que vayan destinadas a alquiler asequible o social. Las comunidades autónomas serán las encargadas de fijar los últimos requisitos para acceder a esta ayuda de 600 euros para vivienda vacía.