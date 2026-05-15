El último bastión que el PSOE perderá en Andalucía: el mundo rural también votará por Moreno

El PSOE ya se prepara para afrontar el peor resultado de la formación en unas elecciones en Andalucía. Según las encuestas, el PSOE perderá el último de sus bastiones: el mundo rural, que también votará por Moreno el próximo domingo.

Teniendo en cuenta las encuestas publicadas, incluso los datos internos del barómetro del CIS revelan que Montero, paradójicamente, tiene un techo electoral más alto en lo rural que en las ciudades, a pesar de que tradicionalmente las opciones progresistas lo han tenido más fácil cuanto mayor es el municipio. Sin embargo, a pesar de todo, en ningún segmento se acerca a un imbatible Moreno Bonilla.

En los municipios de menos de 2.000 habitantes, tal y como publicó Tezanos en abril, Moreno supera a la candidata socialista en 24,1 puntos (51,1% vs. 26,9%). En las localidades de hasta 10.000, la ventaja es de 22,1 puntos (49,1% vs. 27,0%). Sin embargo, en ciudades de 100.001 a 400.000 habitantes, Montero está más débil, solo tiene el 22,3% de los apoyos.

Sobre la simpatía con el Gobierno de Moreno, el candidato popular recibe su mejor valoración en los municipios más pequeños, donde el 50,4% lo valora positivamente, diez puntos por encima de la media andaluza y de cualquier otro tamaño de localidad.

El presidente en funciones también obtiene su mejor nota precisamente en los municipios más pequeños, un 6,19 en las localidades menores a 2.000 habitantes.

No obstante, la candidata del socialista, aunque también mejora ligeramente en el rural, entre otras razones, por el papel de voto refugio que ha desempeñado tradicionalmente el PSOE, sigue a casi 2,15 puntos de distancia de Moreno (4,05 vs. 3,84 de media regional). La brecha Moreno-Montero es, en realidad, mayor en el rural (2,14 puntos) que en las ciudades medias (2,13 puntos) o en las grandes (0,9 puntos).

Los andaluces ya advirtieron en 2022

En 2022, el PSOE todavía ganaba al PP en el rural más pequeño en voto directo dentro del propio CIS preelectoral de aquel año, pero el resultado en urnas ya recogió un claro giro a la derecha, con la victoria del PP en muchos municipios tradicionalmente socialistas. En 2026, la encuesta del CIS no contempla la victoria del PSOE. Todo apunta a que el último bastión socialista se ha rendido antes de la jornada electoral del 17 de mayo.

Los resultados de estas encuestas revelan un proceso de ruralización del voto conservador en Andalucía, por lo menos sobre los estudios demoscópicos. Un proceso que se inició en 2022 con Moreno ganando localidades clave de los socialistas.

Con todo, el PP ha ampliado su ventaja en los municipios más pequeños de 8 a casi 15 puntos en tan solo cuatro años. El PSOE, que ya perdió una parte muy importante del pastel rural en 2022, todo parece apuntar a que en 2026, este domingo, lo terminará de perder.

En los últimos casi cuatro años que han transcurrido desde que se pusieron las urnas en 2022, se han celebrado en Andalucía diferentes procesos electorales que han permitido afirmar que los andaluces votan de manera dual, es decir, son capaces de apoyar a diferentes siglas en función de la urna en la que se tenga que depositar el voto.