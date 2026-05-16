Huelva, Córdoba, Cádiz y Málaga: las 4 provincias que decidirán la «mayoría de estabilidad» de Moreno

Hay provincias a las que Juanma Moreno no les quita ojo: Huelva, Córdoba, Cádiz y Málaga. El candidato popular lleva días muy pendiente de los trackings en estos cuatro territorios, consciente de que lo que allí suceda determinará el futuro de Andalucía. «Nos jugamos gobernar en solitario o con las manos atadas», ha insistido de forma recurrente. Y es que, con los últimos sondeos en la mano, la diferencia entre gobernar en solitario o depender de Vox es tan mínima como el aforo del estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz, poco más de 20.000 papeletas.

El presidente de la Junta en funciones lo reconoció en una de sus últimas entrevistas: «Es verdad que hay tres o cuatro provincias donde el último diputado baila». Moreno pronosticó que si esos cuatro diputados finalmente van a otros partidos, el PP no alcanzaría la mayoría absoluta y se quedaría «a uno».

Las horquillas que manejan los dirigentes populares oscilan entre los 53 y los 59 diputados: «Es muy amplia», reconocen en privado. Lo que más preocupa es la fuerza de la izquierda alternativa, no suficiente para dar la sorpresa, pero sí lo necesario como para acabar con la mayoría.

A pesar de todo, los populares confían en su fuerza movilizadora y en arañar entre los indecisos. «Ya lo dijo Juanma ayer (en el cierre de campaña), queremos estabilidad, nada de estridencias; ojalá confíen en nosotros», recuerdan estas voces.

Hace cuatro años, Moreno logró 24 escaños en estas provincias clave. Si en Cádiz se confirma el crecimiento de Adelante, si en Huelva y Córdoba la izquierda alternativa gana terreno, y si en Málaga el PP cede al menos un diputado, la ansiada «mayoría de estabilidad» popular estará en serio peligro.

A siete días de las elecciones, la media de las encuestas apuntaba a que alrededor de un 15% del electorado seguía sin decidir su voto. Es decir, más de un millón de votantes aún no habían decidido qué papeleta escoger mañana en el colegio electoral.

A pesar de que no hay datos representativos desglosados por provincias, en Huelva, por ejemplo, es donde tradicionalmente la movilización electoral ha condicionado más el reparto de escaños. En Cádiz, en cambio, no se concentran tanto los indecisos, sino una mayor dispersión del voto entre las opciones de izquierdas, y la forma en la que se comporten ambas formaciones en el juego de la ley d’Hont será determinante.

Vox pelea en Málaga y Córdoba

En Córdoba, el escenario es un PP dominando ampliamente con 6-7 escaños, mientras que Vox dependería de unas décimas para asegurar el segundo diputado. El trasvase de voto del PP a Vox podría ser determinante.

En 2022, el PP sacó 7 escaños con el 44,71%, pero si los populares pierden dos o tres puntos hacia Vox, esos votos podrían ser suficientes para que los populares bajen de 7 a 6 escaños, y al mismo tiempo pueden ser determinantes para que Vox suba de 1 a 2. El asiento se queda en el bloque de la derecha, pero no cumple el objetivo de Bonilla.

En Málaga, se librará una de las grandes batallas de estos comicios. El territorio reparte 17 diputados. En 2022, el PP logró 10, el PSOE 4, Vox 2 y Por Andalucía, uno. En estas elecciones, los populares podrían ceder hasta dos escaños, uno en favor de Vox y otro podría llevarselo Adelante Andalucía.

Los trackings del PP dicen que, como máximo y en el peor de los casos, cederían uno a Vox, pero Moreno aspira a, como mínimo, mantener el resultado. No obstante, algunas encuestas manejan un retroceso de hasta dos procuradores, de ahí sus esfuerzos en celebrar el principal acto de la campaña y el cierre en su provincia y, además, determinante para su resultado el domingo.

La izquierda, fragmentada pero eficiente

En estas cuatro provincias clave, el PP se disputa ese escaño marginal con una diferencia que podía ser de unos pocos miles de votos.

Adelante Andalucía es uno de esos partidos. En 2022, logró en Cádiz un 8% de los sufragios. Este año, tiene opciones reales de lograr representación por primera vez en tres de las provincias clave: Córdoba, Huelva y Málaga. Adelante, podría triplicar su resultado, pasando de 2 a entre 4 y 6 escaños.

Sin embargo, lo más interesante es que su crecimiento no perjudicaría a otras formaciones de izquierdas, sino que todas podrían lograr jugar de manera eficiente en el tablero d’Hont y esos escaños acabarían robándoselos a los populares.

En el caso de Por Andalucía, la confluencia no obtuvo representación en Almería, Huelva ni Jaén. Hoy podría lograr presencia en el Parlamento por Sevilla, Málaga, Jaén, Huelva, Granada, Córdoba y Cádiz y, al igual que Adelante, también se los arrebataría al PP.