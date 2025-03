El consejo de Prisa ha aprobado lanzar una ampliación de capital de 40 millones de euros -como ha adelantado este diario- dirigida especialmente para inversores cualificados nuevos, según ha comunicado la compañía a la CNMV este martes por la tarde. La ampliación de capital será acelerada, y la entidad colocadora será JB Capital, que tiene orden del consejo de no dirigirse «activamente» a los accionistas actuales de Prisa, que tampoco tendrán derecho de suscripción preferente.

En definitiva, la ampliación de capital de 40 millones aprobada por Oughourlian, equivalente al 9,95% del capital de Prisa, está diseñada para que los actuales accionistas de Prisa, enfrentados en su mayoría al inversor francés, tengan muy difícil acudir y así diluyan su participación actual.

Primero porque es acelerada y el periodo de colocación acaba este mismo miércoles a las ocho de la mañana, lo que no deja tiempo de reacción a sus rivales. Segundo porque no tienen derecho de suscripción preferente y el colocador tiene orden de no dirigirse a ellos de manera «activa» durante la tarde de este martes.

Prisa explica en el comunicado a la CNMV que la ampliación de capital aprobada servirá para abonar 40 millones de deuda sénior, con unos intereses del euribor + 8%, y que ese pago es la condición para acto seguido aprobar la refinanciación de la deuda con su principal acreedor, Pimco.

Es la tercera ampliación de capital que realiza Prisa. La primera fue en 2023 por 130 millones de euros, la segunda en 2024 por 100 millones y ahora la tercera por otros 40 millones. Las dos anteriores fue en forma de emisión de bonos convertibles obligatoriamente en acciones.

El motivo de estas extraordinarias condiciones es que la compañía está inmersa en una guerra total entre el presidente, que tiene el 29,7% del capital, y los accionistas españoles del grupo, liderados por Andrés Varela Entrecanales y José Miguel Contreras, cercanos a Moncloa.

Al lanzar esta ampliación de capital con las condiciones descritas, el resto de accionistas tendrá que actuar rápido o diluirse, algo que es vital para las opciones de los españoles de cara a sumar el 51% del capital antes de la Junta y poder desalojar allí a Oughourlian de la presidencia de la compañía.

De momento, los rivales del inversor francés acumulan el 18% del capital, al que hay que sumar el 4% del Santander y el 7,5% de la familia Polanco. Además, el grupo de accionistas mexicanos también se sumarían a ellos, que tienen hasta un 10%, mientras negocian el apoyo de Vivendi (12%) y de Carlos Slim (7%).