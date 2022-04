Shakira y Rauw Alejandro han revolucionado el mundo de la música con el anuncio de su colaboración. La artista colombiana y el artista puertorriqueño han unido fuerzas en ‘Te felicito’, una canción que verá la luz el próximo viernes 22 de abril, con todos los ingredientes para convertirse en un gran éxito.

Fueron los propios artistas los que anunciaron su colaboración el pasado jueves, a través de una imagen publicada en sus redes sociales. De esta forma, Shakira y Rauw Alejandro sorprendieron a todos sus fans, pues al contrario de como suele ocurrir en otras ocasiones, su colaboración no se filtró antes de tiempo.

«Feliz de anunciarles el lanzamiento de mi nuevo sencillo #TeFelicito – con @rauwalejandro – este 22 DE ABRIL. 🤖 Excited to announce that my new single #TeFelicito – with @rauwalejandro – is out April 22. Pre-save at link in bio», escribió la cantante de Barranquilla en sus redes sociales junto a la portada oficial del single.

🤖 Feliz de anunciarles el lanzamiento de mi nuevo sencillo #TeFelicito – con @rauwalejandro – este 22 DE ABRIL. 🤖 Excited to announce that my new single #TeFelicito – with @rauwalejandro – is out April 22. Pre-save here: https://t.co/cE1wwwhqaB pic.twitter.com/SyzJBkapTe — Shakira (@shakira) April 14, 2022

De momento, los fans de ambos artistas ya han podido ver un pequeño adelanto del videoclip de ‘Te felicito’, gracias al avance que compartió Shakira a través de su cuenta de Instagram. Un teaser en el que aparecen caracterizados como robots.

Por otra parte, en el adelanto compartido por la artista colombiana, también se pueden escuchar unos pocos segundos de la canción, que no cabe duda de que tras su lanzamiento, se convertirá en un éxito. Un tema que además, también podría convertirse en una de las canciones que más suenen durante este verano.