Cuando están a punto de cumplirse dos años de su separación de Sara Carbonero, Iker Casillas podría haber recuperado la ilusión. Sin embargo, el ex portero prefiere guardar silencio y evitar cualquier tipo de comentario sobre un posible romance.

Hace algunos días, el programa Socialité desvelaba que el ex marido de Sara Carbonero podría haber empezado una relación con Ana Quiles. Una joven que, curiosamente, ejerce la misma profesión que su ex pareja cuando ambos empezaron su romance. Según ha trascendido, Iker Casillas ha sido visto disfrutando de un fin de semana en Roma en actitud cómplice con la periodista deportiva.

En su primera aparición pública tras revelarse este posible romance del ex cancerbero y la periodista, Casillas ha preferido dar la callada por respuesta y no pronunciarse sobre su relación con Ana Quiles. El deportista ha sido uno de los asistentes a la presentación del concierto ‘OMG! La Liga Music Experience’ y a su paso por el photocall, el ex marido de Sara Carbonero se ha mostrado de lo más esquivo. No solo ha evitado hacer declaraciones a los medios sobre cualquier tema, sino que se ha limitado a posar brevemente y marcharse lo más rápido posible.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Quiles (@anaquiles30)



Una actitud que ha llamado especialmente la atención en este caso y que aviva los rumores sobre su situación con Ana Quiles. No hay que olvidar que, desde su separación de Sara Carbonero, cuando ha habido algún tipo de especulación sobre posibles romances del ex portero, Iker Casillas no ha dudado en tirar de humor e ironía para zanjar los comentarios. Algo que, esta vez, no ha hecho. De esta manera, por ahora no hay confirmación de si entre él y Ana hay una relación profesional, es una buena amiga o hay algo más entre ambos.

Nacida en Elche hace 30 años, Ana Quiles colabora en la actualidad con Rai2 y Deportes Cuatro. La joven ha desarrollado su carrera sobre todo en Italia, en concreto, en Roma y en Milán, aunque también ha trabajado en Telemundo y América TV, entre otros medios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Quiles (@anaquiles30)

Según revelaban en Socialité, la periodista y el ex portero llevarían conociéndose desde el pasado mes de septiembre, cuando Iker le dio el primer ‘like’ a Ana en una de sus publicaciones en su perfil de Instagram. Después, en octubre, Casillas viajó a Italia, y unos días más tarde, Quiles compartió en sus redes sociales varias fotografías de una escapada a Madrid. Asimismo, ambos coincidieron durante el Mundial de Fútbol de Qatar, de hecho, Ana Quiles fue la encargada de entrevistar a Iker Casillas en el torneo. Una competición que coincidió con el último ingreso hospitalario de Sara Carbonero.